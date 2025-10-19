Dronele ucrainene au lovit o importantă uzină de gaze din Rusia

Uzina din Orenburg, administrată de compania de stat Gazprom, a fost vizată de atacul ucrainenilor.

Uzina este situată într-o regiune cu același nume, în apropierea graniței cu Kazahstanul. Unitatea face parte dintr-un complex de producție și procesare care este una dintre cele mai mari instalații de acest fel din lume, cu o capacitate anuală de 45 de miliarde de metri cubi, anunță AP.

Potrivit guvernatorului regional Yevgeny Solntsev, atacurile cu drone au incendiat un atelier din uzină și au avariat o parte din acesta. Solntsev a declarat că nu au existat victime.

Ministerul Apărării din Rusia a declarat într-un comunicat publicat duminică dimineață că forțele sale de apărare aeriană au doborât 45 de drone ucrainene în timpul nopții, inclusiv una deasupra regiunii Orenburg.