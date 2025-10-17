Prima pagină » Știri externe » Talibanii acuză Pakistanul că a lansat atacuri cu drone asupra Kabulului

Talibanii acuză Pakistanul că a lansat atacuri cu drone asupra Kabulului

Guvernul taliban din Afganistan acuză Pakistanul că a efectuat două atacuri cu drone asupra capitalei Kabul, cu doar câteva ore înainte ca cele două țări să anunțe un armistițiu, după cele mai sângeroase confruntări dintre vecini din ultimii patru ani.
Rareș Mustață
17 oct. 2025, 06:36

Autoritățile talibane au afirmat joi că Pakistanul a lansat două atacuri cu drone asupra Kabulului în cursul zilei de miercuri, chiar înainte ca cele două state să convină asupra unui armistițiu menit să oprească zilele de lupte care au provocat zeci de morți și sute de răniți de ambele părți.

Purtătorul de cuvânt al poliției din Kabul, Khalid Zadran, a declarat pentru Associated Press că atacurile au lovit o locuință și o piață din oraș.

Deși nu a oferit un bilanț oficial al victimelor, surse medicale au precizat că cinci persoane au murit și mai multe zeci au fost rănite, majoritatea cu arsuri și răni provocate de schije.

Guvernul pakistanez nu a reacționat imediat la acuzațiile de la Kabul, însă oficiali de securitate, citați sub protecția anonimatului, au spus că armata pakistaneză a vizat „ascunzători ale militanților” de pe teritoriul afgan.

Violențele transfrontaliere, izbucnite pe 10 octombrie, au fost cele mai grave de la revenirea talibanilor la putere, în 2021.

Potrivit Misiunii ONU de Asistență în Afganistan (UNAMA), 37 de civili au fost uciși și alți 425 răniți doar în această săptămână, în provinciile Paktya, Paktika, Kunar, Khost, Kandahar și Helmand.

ONU a salutat încetarea focului anunțată miercuri, dar a cerut Kabulului și Islamabadului să găsească o soluție durabilă pentru a proteja civilii.

„UNAMA cere tuturor părților să pună capăt ostilităților pentru a preveni pierderi suplimentare de vieți omenești”, a transmis organizația.