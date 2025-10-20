Ambițiile ecologice ale Braziliei, puse pe pauză. Țara a apobat forajele petroliere în zona Amazonului

Compania braziliană Petrobras a primit permisiunea de a fora în căutare de petrol în apropierea gurii de vărsare a fluviului Amazon, ceea ce pune în umbră ambițiile ecologice ale țării, care se pregătește să găzduiască discuțiile ONU privind clima, potrivit The Guardian.

Președintele Luiz Inácio Lula da Silva a fost criticat de ecologiști, care susțin că planurile sale de extindere a zăcămintelor petroliere contravin imaginii sale de lider global în domeniul schimbărilor climatice.

Brazilia va găzdui luna viitoare discuțiile privind clima Cop30 în orașul amazonian Belem.

Compania Petrobras a declarat că forajele în regiunea Foz de Amazonas vor începe imediat și vor dura cinci luni, după lupta de cinci ani pentru obținerea permisiunii de explorare a zonei.

„Petrobras a îndeplinit toate cerințele stabilite de Ibama (organismul de supraveghere a mediului), respectând pe deplin procesul de acordare a licențelor de mediu”, a declarat gigantul petrolier într-un comunicat transmis AFP.

„Sperăm să obținem rezultate excelente în urma acestei cercetări și să dovedim existența petrolului în porțiunea braziliană a acestei noi frontiere energetice globale”, a declarat Magda Chambriard, președinta Petrobras.

Compania va fora o sondă de explorare la un sit offshore situat la 500 km de gura de vărsare a fluviului Amazon, la o adâncime de peste 2.800 de metri.

Forajul Blocului 59 – care se află la 160 km de coastă – a fost un proiect pasionat de Lula, care insistă că veniturile din petrol vor ajuta la finanțarea tranziției climatice a Braziliei.

Ecologiștii au tras semnale de alarmă cu privire la forajul petrolier în largul coastei celei mai mari păduri tropicale din lume, o zonă cu biodiversitate care găzduiește mai multe comunități indigene.

ONG-ul Observatorul Climei din Brazilia a declarat că organizațiile societății civile vor merge în instanță pentru a contesta decizia, pe baza „ilegalităților și deficiențelor tehnice” din procesul de acordare a licențelor.

„Aprobarea sabotează Cop și contravine rolului de lider climatic revendicat de președintele Luiz Inácio Lula da Silva pe scena internațională”, a declarat Observatorul Climei.

„Decizia este dezastruoasă din perspectiva mediului, climei și sociobiodiversității.”

Ibama a refuzat companiei Petrobras o licență de explorare în 2023, invocând planuri inadecvate de protejare a faunei sălbatice în caz de deversare de petrol.