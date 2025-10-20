De ce s-a prăbușit funicularul din Lisabona: concluziile anchetei la o lună de la accidentul care cauzat 16 decese

Funicularul care s-a prăbușit la Lisabona la începutul lunii septembrie, iar 16 persoane au murit, avea un cablu defect, au anunțat luni oficialii care au desfășurat ancheta oficială, recomandând ca vehiculele orașului să rămână scoase din funcțiune până când siguranța lor va fi confirmată, potrivit France 24.

Accidentul, în care funicularul Gloria, construit în secolul al XIX-lea, s-a izbit brusc de o clădire după ce a deraiat de pe șine, a șocat capitala portugheză și a scos la iveală temerile legate de siguranța atracției turistice populare, dar învechite.

Biroul de investigații ale accidentelor aeriene și feroviare (GPIAAF) din Portugalia a scris într-o notă publicată la trei zile după tragedie că un cablu care lega două cabine s-a deconectat cu puțin timp înainte de incidentul din 3 septembrie.

Raportul preliminar al GPIAAF, publicat luni, a precizat că respectivul cablu nu corespundea standardelor stabilite de operatorul de transport al orașului, CCFL.

„Cablul nu respecta specificațiile în vigoare la CCFL pentru a fi utilizat pentru tramvaiul Gloria”, se preciza în raportul de 35 de pagini.

Celelalte funiculare ale orașului au fost scoase din funcțiune de la accident, iar GPIAAF a declarat că acestea ar trebui să rămână la sol până când inspectorii confirmă că au sisteme de frânare „capabile să imobilizeze cabinele în cazul ruperii unui cablu”.

Cablul fusese folosit mai puțin de un an.

Ancheta a identificat cinci cazuri în care programul de întreținere a făcut referire la „standarde inexistente, inaplicabile sau învechite”, se arată în raport.

După ruperea cablului, sistemele de siguranță au întrerupt alimentarea tramvaiului, ceea ce înseamnă că frâna pneumatică nu a mai funcționat, iar frâna manuală nu a mai fost suficient de puternică pentru a opri vehiculul să coboare în viteză dealul. Ancheta analizează, de asemenea, dacă este nevoie să fie îmbunătățite frânele tramvaiului.

Raportul preliminar nu are scopul de a stabili răspunderea sau vina, a declarat organismul de anchetă.

Un raport final mai complet și mai detaliat, rezultat al unei analize mai amănunțite a accidentului, este așteptat anul viitor.

Unsprezece dintre cele 16 victime erau cetățeni străini, printre morți fiind identificați trei cetățeni britanici , doi sud-coreeni, doi canadieni, o franțuzoaică, o elvețiană, un american și un ucrainean.

Accidentul a rănit, de asemenea, aproximativ 20 de persoane, inclusiv cel puțin 11 străini.