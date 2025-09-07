Incidentul funicularului Gloria din Lisabona: Ce arată raportul preliminar al autorităților

Raportul preliminar, care a fost publicat sâmbătă, arată că accidentul cu funicularul din Lisabona s-a produs după ce un cablu de pe vagonul superior s-ar fi rupt. Anchetatorii vor analiza acest factor, printre altele, în timp ce continuă să încerce să înțeleagă ce a mers prost, scrie The New York Times.

Conform raportului autorităților portugheze, cablul care lega cele două vagoane s-a rupt la punctul de fixare de pe vagonul superior. Documentul mai menționează că deși au fost activate două sisteme de frânare, niciunul nu a putut opri coborârea rapidă a vagonului. Impactul este estimat că s-a produs cu o viteză de 60 km/h. Raportul sugerează că acest lucru nu este surprinzător, deoarece fără sprijinul cablului de legătură, frânele singure „nu au capacitatea suficientă pentru a opri vagoanele în mișcare”.

Raportul nu a explicat cum s-a rupt cablul efectiv, iar analiza inițială a epavei a arătat că restul cablului de conectare, inclusiv punctul de fixare de pe celălalt vagon, nu prezenta anomalii. Cu toate acestea, cauzele accidentului vor fi în continuare investigate, iar un alt raport preliminar va fi publicat în termen de 45 de zile.

Funicularul Elevador da Glória transportă de ani de zile navetiști și turiști în sus și în jos pe un deal abrupt din centrul Lisabonei. Miercuri seara, vagonul care urca dealul, care se afla aproape de capătul traseului, s-a oprit brusc și apoi a căzut înapoi, rănind unii pasageri. Pe de altă parte, vagonul care cobora dealul a intrat în cădere liberă, a sărit de pe șine și s-a izbit de o clădire. În urma accidentului, 16 persoane au murit, iar alte cel puțin 21 au fost rănite.