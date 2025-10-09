Rubio l-a invitat pe ministrul brazilian de externe la discuții, în contextul în care Brazilia încearcă să obțină reducerea tarifelor

Invitația a urmat unei conversații telefonice de luni între președintele brazilian Luiz Inácio Lula da Silva și președintele american Donald Trump, în cadrul căreia Lula i-a cerut lui Trump să ridice tariful vamal de 40% aplicat importurilor braziliene.

„În urma unui dialog pozitiv pe agenda bilaterală, ambele părți au convenit ca echipele lor să se întâlnească în curând la Washington pentru a continua discuțiile pe teme economice și comerciale”, a declarat ministerul brazilian într-un comunicat.

Demersul lui Rubio reprezintă un pas către atenuarea tensiunilor dintre cele două țări, exacerbate de tarifele și sancțiunile SUA impuse unor înalți oficiali brazilieni. Sancțiunile au fost legate de urmărirea penală a fostului președinte Jair Bolsonaro, care a fost ulterior condamnat la 27 de ani de închisoare pentru tentativa de lovitură de stat în vederea menținerii la putere după ce a pierdut alegerile din 2022, potrivit AP.

Lula și Trump s-au întâlnit pentru prima dată în septembrie, în timpul Adunării Generale a ONU de la New York, când Trump a descris interacțiunea lor ca având „o chimie excelentă”.

Luni, cei doi lideri au discutat timp de 30 de minute, au făcut schimb de numere de telefon, iar Lula și-a reiterat invitația adresată lui Trump de a participa la viitorul summit climatic de la Belem, potrivit biroului lui Lula.

Trump a postat ulterior pe Truth Social că discuția s-a concentrat pe comerț și economie. „Vom avea discuții suplimentare și ne vom întâlni în viitorul nu prea îndepărtat, atât în Brazilia, cât și în Statele Unite”, a scris el.

Taxă vamală

Administrația Trump a impus în iulie o taxă vamală de 40% asupra mărfurilor braziliene, pe lângă taxa vamală anterioară de 10%. Lula i-a reamintit lui Trump că SUA mențin un excedent comercial cu Brazilia, una dintre cele trei țări din G20 aflate în această categorie.

Casa Albă a repetat afirmațiile aliaților lui Bolsonaro că urmărirea penală a acestuia a reprezentat o încălcare a statului de drept și că cazul a avut motivații politice.

În ciuda presiunilor din partea SUA, Curtea Supremă din Brazilia a continuat procesul și condamnarea lui Bolsonaro. În urma acestui eveniment, Trump a declarat că este „foarte nemulțumit”, iar Rubio a afirmat pe contul său de X că guvernul SUA „va răspunde în mod corespunzător la această vânătoare de vrăjitoare”.

Oficialii brazilieni se așteptau la represalii din partea SUA, dar Lula s-a arătat optimist joi, în comentariile sale pentru un post de radio local, în care l-a lăudat pe Trump.

„M-a sunat în cel mai amabil mod în care un om poate trata pe altul”, a spus Lula. „Suntem doi octogenari care conduc cele mai mari democrații din Occident. Trebuie să arătăm lumii cordialitate și armonie, nu discordie și conflict”.