Pană majoră la sistemul de cloud Amazon Web Services. Mai multe servicii online sunt afectate

AWS raportează că multiple servicii sunt afectate de probleme operaţionale şi investighează creşterea erorilor şi a întârzierilor pentru mai multe servicii în regiunea US-EAST-1, deşi incidentele afectează şi alte regiuni la nivel global.

Utilizatorii au raportat pe Reddit că asistentul inteligent Alexa nu răspunde la comenzi şi că funcţii precum alarmele presetate nu funcţionează.

Problemele AWS afectează şi platforme care rulează pe infrastructura sa cloud, cum ar fi Perplexity, Airtable, Canva şi aplicaţia McDonald’s.

CEO-ul Perplexity, Aravind Srinivas, a confirmat pe platforma X că serviciul este indisponibil din cauza problemelor AWS şi că echipa lucrează pentru remediere.

Momentan, cauza exactă a penei nu a fost confirmată, iar timpul estimat pentru restaurarea completă a serviciilor rămâne necunoscut.