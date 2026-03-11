Invenția unui student pentru a-și limita timpul petrecut pe rețelele de socializare

Cutia Waiki, precomandată de peste 800 de persoane, permite limitarea utilizării rețelelor sociale.

„Australia a interzis rețelele pentru persoanele sub 16 ani. În Franța, ne gândim la asta, dar nu avem o soluție concretă”, declară tânărul, care studiază acum la INSA Rennes, pentru Le Figaro.

El a pornit de la propria experiență pentru a-și dezvolta inovația. Fiind capabil să deruleze cu ușurință patru ore pe zi, o „medie scăzută” după propria mărturisire, a încercat să se retragă, ștergând toate aplicațiile. Cu toate acestea, reinstalând TikTok sau Instagram câteva luni mai târziu, nu a știut cum să raționeze.

Într-o zi, în timp ce participa la o „luptă a celui care petrece cel mai puțin timp pe telefon”, metoda uneia dintre prietenele sale l-a inspirat.

„Ea își punea telefonul la intrarea în casă. Mi-a venit ideea de a crea o barieră fizică”, spune bărbatul care încercase deja să stabilească limite de timp prin parametrii telefonului său. Sau să-și treacă ecranul în alb-negru. Dar fără succes real.

Control parental

La sfârșitul verii trecute, el s-a lansat după ce a avut o revelație în străinătate. „În iunie 2025, am plecat într-o călătorie solo în Thailanda. Am învățat să am din nou telefonul fără să-l folosesc”. Apoi s-a închis trei zile într-un hotel la sfârșitul sejurului pentru a dezvolta o aplicație. În drum spre casă, s-a dus la un laborator de inovare din Clisson, în podgoriile din Nantes, unde a primit ajutor pentru a dezvolta carcasa.

Fabricată din 20% pudră de pere, această mică carcasă pătrată de doi centimetri pe latura funcționează cu un cip în interior și nu trebuie reîncărcată.

Utilizarea este simplă. După instalarea aplicației Waiki, trebuie doar să scanați carcasa pentru a bloca aplicațiile. Pentru a reactiva rețelele sociale, este esențial să o scanați din nou. În caz de pierdere sau uitare, există o funcție de deblocare de urgență. „Am introdus trei jokeri și vom reveni cu unul pe săptămână. Nu este ceva radical”, spune Célestin Alusse.

Instrumentul său se adresează persoanelor care doresc să se gestioneze singure sau părinților care doresc să controleze timpul petrecut de copiii lor în fața ecranului.

Economisirea timpului

Recent, produsul său a fost instalat în bibliotecile universitare din Nantes și Rennes. În cele din urmă, el intenționează să formeze alte parteneriate și să industrializeze producția în Vendée. Dar, deocamdată, se concentrează pe livrările în curs. Fiecare cutie costă, pentru moment, 19 euro.

Persoanele din jurul său au primit deja un prototip. Célestin Alusse a realizat un mic sondaj printre primii beneficiari.

„Din 100, trei sferturi spun că au câștigat una până la două ore pe zi”, spune inginerul în formare, care a iubit întotdeauna să întreprindă. În clasa a patra, spune că a participat la un concurs al revistei , inventând la acea vreme un robot care îi transportă bagajele. În paralel, în Clisson, unde se întoarce aproape în fiecare săptămână pentru a-și vizita familia, a creat asociația GowLife. Împreună cu un prieten, oferă închirierea de biciclete recondiționate în timpul Hellfest.