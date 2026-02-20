Un inginer a creat încălțămintea futuristă care previne căderea persoanelor vârstnice

Unul dintre cele mai mari pericole cu care se confruntă oamenii pe măsură ce înaintează în vârstă este pierderea stabilității atunci când merg sau stau în picioare, lucru care face ca multe persoane să sufere căderi ce pot provoca fracturi, dar și teama permanentă de a nu cădea din nou, scrie El Economista.

Când inginerul Jiayang Li a observat că mentorul său, în vârstă de 89 de ani, avea probleme în a-și menține echilibrul, a decis să intervină și a creat o încălțăminte nouă, cu design futurist, care într-o zi l-ar putea ajuta pe acesta, dar și pe multe alte persoane vârstnice, să își păstreze stabilitatea.

Prototipul prezentat de Universitatea din Bristol (Regatul Unit) a apărut după ce Li a constatat că mentorul său, aproape nonagenar, avea dificultăți de stabilitate, deși, după cum explica, „din punct de vedere mental era perfect”.

Astfel, i-a venit ideea să aplice tehnologia semiconductorilor, domeniu în care lucrau deja, pentru a reduce această problemă care afectează mii de persoane vârstnice și reprezintă un risc major pentru sănătatea lor, mai ales pentru cele care locuiesc singure. În proiecte anterioare, echipa folosise senzori avansați pentru a măsura mai precis funcția pulmonară și pentru a determina exact modul în care respirația este afectată.

Cum funcționează

„Mi-am dat seama că puteam aplica tehnici similare pentru a monitoriza modul în care merg oamenii”, a explicat inginerul. „Cartografierea detaliată a mișcărilor picioarelor ar permite detectarea riscului de cădere, ajutând persoane precum Peter să rămână în siguranță și, în același timp, să își păstreze independența acasă.”

Marea provocare a proiectului a fost adaptarea acestei tehnologii de măsurare, existentă deja în spitale, pentru utilizarea în viața de zi cu zi, astfel încât să devină mai accesibilă și mai utilă. Pentru acest lucru a fost creată încălțămintea echipată cu peste 253 de senzori minusculi, care măsoară parametri capabili să detecteze momentul în care ar putea apărea o cădere cauzată de slăbiciunea sau instabilitatea picioarelor.

Datele colectate sunt folosite pentru a genera imagini ale piciorului, evidențiind punctele de presiune și evaluând dacă persoana merge echilibrat sau dacă există risc de cădere.

„Prevenirea căderilor este o mare provocare pentru populațiile îmbătrânite, iar posibilitatea de a anticipa și evita aceste situații cu ajutorul invenției noastre este cu adevărat entuziasmantă”, a explicat inginerul.

Pentru a fi ușor de utilizat, dispozitivul funcționează cu o baterie de joasă tensiune și, în principiu, poate fi alimentat prin dispozitive cu ecran mic, precum un telefon mobil sau chiar un ceas inteligent.

„Puterea microcipului este de doar 100 de microwați, astfel încât dispozitivul ar putea funcționa aproximativ trei luni înainte de a necesita reîncărcare”, a concluzionat acesta.