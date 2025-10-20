Decizie de a anula schimbarea orei de iarnă și de vară la nivelul Uniunii Europene: când se va încheia și cum ne poate afecta sănătatea

Pedro Sánchez propune sfârșitul schimbării orei în UE

Președintele guvernului, Pedro Sánchez, a subliniat necesitatea eliminării schimbării orei în UE, fără a preciza dacă Spania ar opta pentru ora de vară sau cea de iarnă. Într-o conferință de presă după summitul euromediteranean de la Portorož, Slovenia, Sánchez a amintit că propunerea Spaniei în cadrul Consiliului de Mediu și Energie al UE vizează eliminarea schimbării sezoniere a orei și că „84% dintre cetățenii europeni” susțin această măsură, notează EFE.

Pentru Sánchez, schimbarea orei nu mai are sens, cetățenii cer în majoritate să nu mai fie aplicată, iar știința arată că nu mai presupune economii de energie și afectează ritmurile biologice de două ori pe an. Întrebat care este ora preferată pentru Spania, Sánchez a evitat să se pronunțe, subliniind că „important este să se pună capăt definitiv” schimbării sezoniere.

Cererea, discutată luni

Propunerea de eliminare a schimbării orei ar fi fost discutată formal luni în cadrul reuniunii Consiliului de Transport, Telecomunicații și Energie, la care participă miniștrii responsabili din cele 27 de state membre.

Surse guvernamentale au reiterat argumentele lui Sánchez și au precizat că 66% dintre spanioli susțin măsura. Planificarea actuală a UE privind schimbarea orei se încheie în 2026, iar guvernul consideră că acesta este momentul oportun pentru a relua discuția.

Teresa Ribera: „Acum este momentul potrivit” pentru a propune sfârșitul schimbării orei în UE

Vicepreședinta executivă pentru Tranziție Curată, Justă și Competitivă a Comisiei Europene, Teresa Ribera, a afirmat luni că acesta este „momentul potrivit” pentru a propune sfârșitul schimbării orei în Uniunea Europeană (UE).

Anul viitor va fi ultimul din calendarul comunitar care stabilește zilele schimbării orei pentru statele membre, astfel că „dacă dorim să adoptăm o abordare diferită, în care orele să nu mai fie schimbate”, deciziile trebuie luate acum, a explicat Ribera, după participarea la forumul World in Progress de la Barcelona.

Vicepreședinta europeană a subliniat că propunerea președintelui guvernului spaniol, Pedro Sánchez, de a pune capăt definitiv schimbării orei în Europa, „are sens”. Ribera a amintit că în 2018 a avut loc o consultare neobligatorie, în care 84% dintre europeni și 93% dintre spanioli s-au pronunțat pentru eliminarea acestei practici.

„Premisele privind consumul de energie și parametrii orari din criza energetică a anilor ’70, pe baza cărora s-au conceput soluțiile energetice atunci, nu mai sunt aceleași astăzi”, a adăugat Ribera.

Consultare publică în 2019

Pe lângă Parlamentul European, care a votat pentru eliminarea schimbării orei în 2019, Comisia Europeană propusese aceeași măsură după o consultare publică în 2018, la care au participat 4,6 milioane de persoane, 84% fiind favorabile.

În acel moment, decizia a rămas blocată din lipsă de consens între statele membre, fiind necesară o majoritate calificată în Consiliu.

Ce spun experții în somn

Societatea Spaniolă pentru Somn (SES) a salutat propunerea prim-ministrului Pedro Sánchez de a elimina ora de vară în UE și pledează pentru menținerea orei de vară de iarnă, deoarece este mai benefică pentru sănătate și pentru că ora de vară face ca oamenii să doarmă mai puțin.

SES a profitat de ocazie pentru a-și reitera poziția pe această temă după ce prim-ministrul a anunțat luni că va propune eliminarea schimbării orei sezoniere în 2026 în întreaga Uniune Europeană, din cauza impactului acesteia asupra sănătății și a lipsei de dovezi științifice privind economisirea energiei.

Ei speră că este ultima

În acest sens, ei speră că ajustarea de sâmbăta viitoare va fi ultima și că de acum încolo ora de iarnă (GT+1) se va menține permanent, deoarece promovează un ritm biologic mai stabil decât ora de vară, ceea ce contribuie la îmbunătățirea performanței intelectuale și la reducerea apariției unor boli precum bolile cardiovasculare, obezitatea, insomnia și depresia.

Acest lucru ar fi cel mai benefic pentru populație, în special pentru grupurile cele mai sensibile la schimbările de oră și cele mai sensibile la tulburările de somn și de sănătate: copiii și vârstnicii.

Cum afectează schimbarea orei sănătatea

Controlul somnului, explică societatea științifică, este responsabilitatea unui ceas intern situat în creier, care depinde de factori externi precum temperatura și lumina.

Chiar dacă este vorba doar de o oră, această schimbare poate modifica cantitatea de expunere la soare în timpul zilei și poate dezechilibra acel ceas intern, care necesită câteva zile pentru a se readapta. Acest lucru poate duce la apariția unor simptome de iritabilitate, lipsă de concentrare, performanță slabă la locul de muncă și insomnie în primele zile ulterioare.

Ar putea merge chiar mai departe, deoarece studii recente au asociat-o (n.r. schimbarea orei) cu o incidență crescută a obezității și a accidentului vascular cerebral.