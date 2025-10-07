Luna aceasta se schimbă ora. Află când dormim cu o oră în plus

În acest an, schimbarea are loc puțin mai devreme decât în alți ani, pentru că ultima sâmbătă din octombrie pică mai repede în calendar.

România va trece oficial la ora de iarnă în noaptea de sâmbătă spre duminică, 25 spre 26 octombrie 2025, când ceasurile se vor da înapoi cu o oră. Astfel, ora 4:00 va deveni ora 3:00, iar ziua de duminică va fi cea mai lungă din an, va avea 25 de ore.

De ce schimbăm ora?

Ora de iarnă, denumită și „ora standard”, marchează revenirea la ritmul natural al luminii solare. Aceasta este opusul orei de vară, introdusă pentru a profita mai mult de lumina naturală pe timpul serii.

Trecerea la ora de iarnă înseamnă dimineți mai luminoase și seri întunecate mai devreme, odată cu scurtarea zilelor din sezonul rece.

Cum ne influențează trecerea la ora de iarnă

Specialiștii avertizează că schimbarea orei poate afecta ritmul biologic.

În primele zile, unele persoane pot resimți oboseală, tulburări de somn, dificultăți de concentrare sau o ușoară stare de iritabilitate.

Cei mai afectați sunt copiii și vârstnicii, al căror organism are nevoie de mai mult timp pentru a se adapta.

Medicii recomandă evitarea cafelei, a băuturilor energizante și a ceaiurilor tari în perioada de tranziție, precum și menținerea unui program regulat de somn.

Dezbaterea europeană

În Uniunea Europeană, schimbarea orei este tot mai contestată. Parlamentul European a propus în ultimii ani renunțarea la sistemul de trecere între ora de vară și cea de iarnă, considerându-l depășit și dăunător sănătății. Până la o decizie finală comună, statele membre continuă să aplice actualul sistem.

România va reveni la ora de vară în primăvara anului viitor, în noaptea de 29 martie 2026, când ceasurile se vor da înainte cu o oră, de la 3:00 la 4:00.