Trecerea la ora de iarnă: beneficii, dezavantaje și sfaturi pentru adaptare

Societatea Spaniolă a Somnului (SES) recomandă menținerea orei de iarnă, considerând-o mai sănătoasă decât cea de vară, care scade durata somnului. Experții susțin că ora de iarnă menține un ritm biologic mai stabil, ceea ce îmbunătățește performanța intelectuală și reduce riscul apariției bolilor cardiovasculare, obezității și insomniei. Este deosebit de benefică pentru grupurile sensibile, cum ar fi copiii și persoanele în vârstă.
Un studiu internațional, în care a participat Departamentul de Fiziologie al Universității din Granada, confirmă avantajele orei de iarnă, deoarece variațiile luminii de-a lungul anotimpurilor sunt mai line și permit o adaptare mai bună, pe când ora de vară o perturbă. Totodată, ora de iarnă limitează expunerea excesivă la lumină seara, care poate afecta sănătatea prin perturbarea ceasului biologic.
Însă scurtarea zilei poate afecta starea de spirit, după cum avertizează psihologul și neuropsihologul José Antonio Portellano.
Expunerea redusă la lumina soarelui diminuează producția de serotonină și melatonină, substanțe esențiale pentru reglarea somnului și a stării de spirit, favorizând tristețea sau melancolia.
Pentru a face mai ușoară tranziția, Asociația pentru Autocontrolul Sănătății recomandă:
Copiii resimt mai intens schimbarea orei, putând fi mai nervoși, somnoroși sau iritabili.
Recomandările pentru adaptarea lor includ: