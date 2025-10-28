Trecerea la ora de iarnă: beneficii, dezavantaje și sfaturi pentru adaptare

Beneficiile trecerii la ora de iarnă

Societatea Spaniolă a Somnului (SES) recomandă menținerea orei de iarnă, considerând-o mai sănătoasă decât cea de vară, care scade durata somnului. Experții susțin că ora de iarnă menține un ritm biologic mai stabil, ceea ce îmbunătățește performanța intelectuală și reduce riscul apariției bolilor cardiovasculare, obezității și insomniei. Este deosebit de benefică pentru grupurile sensibile, cum ar fi copiii și persoanele în vârstă.

Un studiu internațional, în care a participat Departamentul de Fiziologie al Universității din Granada, confirmă avantajele orei de iarnă, deoarece variațiile luminii de-a lungul anotimpurilor sunt mai line și permit o adaptare mai bună, pe când ora de vară o perturbă. Totodată, ora de iarnă limitează expunerea excesivă la lumină seara, care poate afecta sănătatea prin perturbarea ceasului biologic.

Dezavantaje și sfaturi pentru adaptare

Însă scurtarea zilei poate afecta starea de spirit, după cum avertizează psihologul și neuropsihologul José Antonio Portellano.

Expunerea redusă la lumina soarelui diminuează producția de serotonină și melatonină, substanțe esențiale pentru reglarea somnului și a stării de spirit, favorizând tristețea sau melancolia.

Pentru a face mai ușoară tranziția, Asociația pentru Autocontrolul Sănătății recomandă:

Stabilește o rutină fixă de somn și trezire.

Evită puii de somn până ce te obișnuiești cu noul program.

Nu lua mese grele aproape de culcare și așteaptă cel puțin o oră după masă înainte de somn.

Redu consumul de cafeină și alte stimulente.

Practică exerciții fizice cu câteva ore înainte de culcare.

Evită luminile puternice ale telefoanelor, tabletelor sau computerelor înainte de somn.

Adaptarea copiilor

Copiii resimt mai intens schimbarea orei, putând fi mai nervoși, somnoroși sau iritabili.

Recomandările pentru adaptarea lor includ: