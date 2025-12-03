Sucul de portocale afectează mii de gene din celulele imunitare

David C. Gaze, specialist în patologie chimică la Universitatea Westminster, a explicat în publicația The Conversation complexitatea modului în care compușii din citrice acționează asupra organismului, bazându-se pe rezultatele unor studii clinice.

Un experiment a implicat administrara zilnică a 500 ml de suc de portocale pur timp de două luni. La finalul studiului, s-a constatat o diminuare a activității genelor asociate inflamației, precum NAMPT, IL6, IL1B și NLRP3. De asemenea, gena SGK1, implicată în reglarea sodiului la nivel renal, a manifestat o activitate redusă. În acest caz, fiind deja facute observații anterioare despre efectul benefic al sucului de portocale asupra tensiunii arteriale.

Aceste beneficii sunt în mare parte atribuite hesperidinei, un flavonoid prezent în citrice, cunoscut pentru proprietățile sale antioxidante și antiinflamatorii. Cercetarea sugerează că hesperidina ar putea influența și mecanisme precum reglarea colesterolului și metabolismul zahărului.

Constituția fizică și sucul de portocale

Studiile au evidențiat și diferențe în răspunsul organismului în funcție de greutatea corporală. Persoanele supraponderale au înregistrat modificări mai semnificative la nivelul genelor legate de metabolismul grăsimilor, în timp ce persoanele cu o greutate normală au prezentat schimbări mai marcate în genele asociate inflamației.

Impact pozitiv asupra colesterolului, rezistenței la insulină și microbiomului

O meta-analiză a 15 studii, reunind 639 de participanți, a sugerat că un consum regulat de suc de portocale poate contribui la scăderea rezistenței la insulină și a nivelului de colesterol LDL („rău”). Alte cercetări au indicat o ușoară scădere a tensiunii arteriale și o creștere a colesterolului HDL („bun”).

Mai mult, un alt studiu, bazat pe analize metabolice, a relevat capacitatea sucului de portocale de a influența utilizarea energiei de către organism. De asemenea și a capacității de a modifica compoziția florei intestinale. Participanții care au consumat suc de portocale roșii timp de o lună au prezentat o creștere a bacteriilor intestinale producătoare de acizi grași cu lanț scurt, asociați cu o tensiune arterială sănătoasă și un nivel redus al inflamației.

Sucul de portocale si beneficiile pentru sănătatea vasculară

În rândul persoanelor cu sindrom metabolic, consumat constant, sucul de portocale a condus la o îmbunătățire a funcției endoteliale. Aceasta este crucială pentru elasticitatea vaselor de sânge. De asemenea, un studiu efectuat pe angajații unei fabrici de suc din Brazilia a raportat niveluri mai scăzute de apo-B, un indicator al particulelor de colesterol legate de riscul de infarct miocardic.