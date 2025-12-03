Poate fi autismul tratat altfel? Un nou studiu arată că un mix de suplimente în doze reduse corectează disfuncții neuronale asociate tulburării

Cercetătorii au identificat o combinație în doză redusă de zinc, serină și aminoacizi cu lanț ramificat (BCAA) care îmbunătățește semnificativ comportamentul social și comunicarea neuronală în trei studii preclinice realizate pe șoareci cu trăsături asemănătoare autismului, scrie NeuroScienceNews.

Îmbunătățiri comportamentale și neuronale semnificative

Cercetătorii de la Academia Sinica din Taiwan au descoperit că amestecul a restabilit expresia proteinelor sinaptice și a redus hiperactivitatea anormală din amigdala cerebrală, oferind o strategie unificată pentru corectarea circuitelor neuronale perturbate asociate cu tulburarea de spectru autist (TSA).

Tratamentul s-a dovedit eficient doar atunci când nutrienții au fost administrați în combinație, evidențiind că amestecul, nu fiecare nutrient în parte, generează efectul terapeutic.

Publicate în PLOS Biology, rezultatele evidențiază o abordare practică, cu risc scăzut, care ar putea susține strategii pe termen lung pentru copiii cu TSA.

Nutrienții combinați depășesc suplimentele individuale

Oamenii de știință au constatat că, în toate cele trei experimente pe șoareci, comportamentele sociale s-au îmbunătățit după șapte zile de administrare, în timp ce aceleași doze administrate separat nu au avut efecte măsurabile.

Imagistica pe calciu a arătat o modulare în timp real a activității neuronale, iar analizele de proteine au arătat că sinapsele semănau mult mai mult cu cele ale șoarecilor cu comportament obișnuit.

Efectele observate și în alte două seturi de teste susțin ideea unei direcții terapeutice aplicabile pe scară largă, independentă de gene.

Utilitatea unei abordări care acționează pe mai multe direcții

Autorii principali Yi-Ping Hsueh, Tzyy-Nan Huang și Ming-Hui Lin subliniază dificultățile terapiilor axate pe gene, având în vedere sutele de gene implicate în TSA.

Ei susțin că o combinație de nutrienți capabilă să îmbunătățească funcția sinaptică în contexte biologice diverse oferă o opțiune mai sigură și mai scalabilă pentru intervențiile viitoare.

Studiul a fost finanțat de Academia Sinica și Consiliul Național pentru Știință și Tehnologie din Taiwan.