Studiu: Renunțarea la ora de vară ar putea preveni sute de mii de accidente vasculare cerebrale anual

Un nou studiu susține că anularea orei de vară (DST) și adoptarea permanentă a orei standard (ST) ar putea reduce semnificativ problemele cronice de sănătate în Statele Unite, potrivit Live Science.

Cercetătorii au modelat date de la peste 300 de milioane de persoane și au concluzionat că menținerea ST pe tot parcursul anului ar preveni peste 300.000 de accidente vasculare cerebrale și mai mult de 2,6 milioane de cazuri de obezitate anual.

Impactul schimbării orei asupra sănătății

Schimbările bianuale ale ceasului perturbă ritmurile circadiene, crescând riscul de obezitate, accident vascular cerebral și alte probleme de sănătate.

Comparativ cu DST, ora standard se aliniază mai bine cu tiparele naturale de lumină și reduce povara circadiană.

Cercetătorii au descoperit că ST permanent ar putea preveni aproximativ 900.000 de cazuri suplimentare de obezitate și 85.000 de accidente vasculare cerebrale în fiecare an față de DST permanent.

Istoric și riscuri ale ritmului circadian

Ora de vară a fost introdusă pentru prima dată în SUA în 1918 pentru a economisi energie și ulterior standardizată prin Uniform Time Act din 1966.

Totuși, oamenii de știință avertizează acum că „povara circadiană” provocată de somnul perturbat și expunerea la lumină contribuie la rate mai ridicate de accidente vasculare cerebrale, infarcte și obezitate.

Chiar și riscurile reduse pentru fiecare individ devin semnificative când milioane de oameni resimt efectele simultan.

Limitări și implicații mai largi

Studiul, publicat în PNAS, s-a bazat pe simulări care au presupus tipare universale de somn și muncă, precum și pe date de sănătate auto-raportate.

În ciuda limitărilor, experții subliniază că povara asupra sănătății este cea mai mare în rândul populațiilor care se confruntă deja cu disparități de somn.

Susținători, inclusiv Academia Americană de Medicină a Somnului, pledează pentru anularea DST în favoarea menținerii permanente a ST pentru a proteja sănătatea publică pe termen lung.

România și ora de vară

România a reintrodus ora de vară în 1979, după ce fusese suspendată între 1943 și 1978, fiind aplicată anterior între 1940 și 1942.

Anul acesta, România va trece la ora de iarnă în noaptea de 25 spre 26 octombrie 2025, când ceasurile se dau înapoi cu o oră. Ora 4:00 devine 3:00, transformând ziua de 26 octombrie în cea mai lungă din an, cu 25 de ore.