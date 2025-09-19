Ora de iarnă 2025. Când dăm ceasul înapoi și de ce anul acesta schimbarea vine mai devreme decât în alți ani

România va trece la ora de iarnă în noaptea de 25 spre 26 octombrie 2025, când ceasurile se dau înapoi cu o oră. Ora 4:00 devine 3:00, transformând ziua de 26 octombrie în cea mai lungă din an, cu 25 de ore.

În 2025, schimbarea are loc puțin mai devreme calendaristic, pentru că ultima sâmbătă a lunii pică mai repede decât în alți ani.

De ce trecem la ora de iarnă?

Ora de iarnă, cunoscută și ca „ora standard”, este opusul orei de vară, introdusă pentru a folosi cât mai mult lumina naturală.

Schimbarea orei aduce seri mai întunecate și dimineți mai luminoase, iar programul nostru se aliniază la ciclul natural al soarelui.

Cum ne afectează schimbarea orei?

Medicii avertizează că trecerea la ora de iarnă poate afecta somnul și poate aduce dificultăți de concentrare sau memorare, senzație de oboseală pe parcursul zilei și scăderea nivelului de energie.

Copiii și vârstnicii sunt cei mai sensibili.

Pentru o adaptare mai ușoară, este recomandată reducerea cafelei, a ceaiurilor tari și a băuturilor energizante în primele zile după schimbare.

În Europa, sistemul este considerat depășit și dăunător sănătății, iar Parlamentul European a propus renunțarea la schimbarea orei.