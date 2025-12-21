Solstițiul de iarnă 2025: Ziua cea mai scurtă marchează debutul iernii astronomice

Solstițiul de iarnă marchează momentul anului în care întunericul atinge maximul și începe să cedeze luminii, din punct de vedere metaforic. Este cea mai lungă noapte, iar după acest moment, ziua crește treptat.

Ce este solstițiul de iarnă și importanța lui

Solstițiul de iarnă reprezintă ziua cu cel mai scurt interval de lumină naturală și marchează începutul iernii astronomice. În 2025, acest moment are loc duminică, 21 decembrie, la ora 17:03, ora României.

De azi înainte, zilele se vor lungi treptat, iar nopțile se vor scurta până la solstițiul de vară din 21 iunie 2026. Iarna meteorologică începe pe 1 decembrie, însă cea astronomică pornește la solstițiu, când Soarele atinge cel mai jos punct de pe cer în emisfera noastră.

Razele solare cad atunci cel mai oblic, din cauza înclinării Pământului.

Soarele ajunge aproape de Tropicul Capricornului, la o latitudine de circa 23°27′ sud. Răsăritul și apusul se deplasează spre sud, rezultând cea mai scurtă zi și cea mai lungă noapte.

Solstițiul are o semnificație nu doar științifică. Oamenii din vechime îl vedeau ca o renaștere a luminii. După noaptea lungă, zilele se măresc, iar speranța revine.

De aceea, multe culturi îl leagă de sărbători ale luminii și de începuturi noi.

Data solstițiului de iarnă 2025

În 2025, solstițiul are loc duminică, 21 decembrie, la ora 17:03, ora României, conform Astrourseanu.com. Ziua aceasta va fi cea mai scurtă, iar noaptea cea mai lungă.

Din 22 decembrie, lumina va crește treptat, chiar dacă la început diferența este greu de observat.

Pentru România, ziua de 21 decembrie va dura aproximativ 8 ore și 50 de minute, iar noaptea aproape 15 ore și 10 minute. La București, Soarele va răsări la 7:50 și va apune la 16:45.

Diferența devine vizibilă până la sfârșitul lunii ianuarie, când vom câștiga aproximativ o oră de lumină.

Tradiții și obiceiuri

Solstițiul de iarnă a fost considerat dintotdeauna un moment special. În Mesopotamia antică, se ținea un festival de 12 zile pentru zeul Marduk.

În mitologiile europene păgâne, noaptea solstițiului simboliza nașterea Soarelui de către o Mare Zeiță. Romanii sărbătoreau Saturnaliile, dedicate zeului Saturn.

Construcții antice au evidențiat cât de important este solstițiul. La Stonehenge, soarele răsare exact între pietre în ziua solstițiului. La Newgrange, razele pătrund în camera principală a mormântului doar în dimineața solstițiului.

Și în România există dovezi de interes pentru solstițiu. La Sarmizegetusa Regia, s-a descoperit un calendar solar din andezit.

Sanctuarele dacice erau aliniate după pozițiile Soarelui la solstiții și echinocții. În tradiția populară, acest moment reprezenta lupta dintre lumină și întuneric, între bine și rău.

Superstiții

Astăzi, 21 decembrie, nu uita de superstițiile asociate acestei zile de Solstițiu de iarnă.

Nu rămâne singur noaptea : se credea că singurătatea atrage singurătate tot anul.

Gânduri bune : oamenii trebuiau să păstreze mintea limpede și inima deschisă. Cine era supărat, va purta energia negativă în anul următor.

Focul alungă întunericul : aprinderea focurilor sau lumânărilor simboliza curățare, speranță și reînnoire.

Dărnicia aduce lumină : gesturile de generozitate aduceau noroc și protecție.

Culorile simbolice: galben, portocaliu sau auriu atrăgeau energii bune; verdele, prin crenguțe de brad sau vâsc, proteja familia și simboliza viața.

Cum să marchezi solstițiul

Chiar și azi, solstițiul poate fi sărbătorit simplu prin cele mai simple moduri, dar care, din punct de vedere spiritual, pot fi foarte utile.