Când ospățul duce la spital. Medic chirurg: „Colecistul primește rapid nota de plată. Credeți-mă pe cuvânt, va durea tare”

Sărbătorile de iarnă înseamnă, pentru cei mai mulți, mese întinse alături de cei dragi. Pentru organism, însă, „maratonul gastronomic”, care cuprinde de la sarmalele tradiționale și piftie, până la cozonacul cald, reprezintă un test de efort extrem, avertizează Constantin Truș, medic chirurg la Spitalul Județean Galați.
Sursă foto: Pexels
Petru Mazilu
26 dec. 2025, 08:20, Life-Inedit

„Colecistul este cel care primește rapid «nota de plată» și nu va întârzia să protesteze”, spune chirurgul de la Spitalul Județean Galați.

Litiaza biliară, cunoscută drept „pietre la fiere”, poate rămâne asimptomatică ani de zile. Pietrele stau cuminți în colecist până când un stimul masiv, cum este o masă copioasă, forțează organul să se contracte violent pentru a elibera bila necesară digestiei, explică medicul. În acel moment, mecanismul se poate bloca, declanșând dureri intense, susține chirurgul.

Spre deosebire de o indigestie obișnuită, colica biliară se manifestă prin durere acută în partea dreaptă, sub coaste, care poate iradia spre spate sau spre umărul drept. De asemenea, pot fi greață și vărsături, dar și o stare de agitație, pacientul neputând să-și găsească o poziție care să-i calmeze suferința.

„Dacă ignorați aceste episoade, riscul nu este doar repetarea durerii. O piatră care pleacă din colecist poate bloca căile biliare sau poate declanșa o pancreatită, transformând o problemă ușor de rezolvat într-o situație critică”, mai explică Truș.

Pentru cei care știu că au „nisip” sau pietre la fiere, strategia pentru a se bucura de Crăciun și Revelion trebuie să fie bazată pe moderație și selecție.

Medicul recomandă porții mici

Medicul recomandă porții mai mici și evitarea amestecului de grăsimi animale cu alcool și dulciuri complexe la aceeași masă. Cuvântul de ordine este „porție”, atât la mâncare, cât și la băuturi alcoolice.

„Dacă știți că aveți deja nisip sau pietre la fiere, strategia de a vă simți bine la masa de Crăciun sau de Revelion este bazată pe moderație și selecție: alegeți porții mai mici și evitați amestecul de grăsimi animale cu alcool și dulciuri complexe la aceeași masă. Cuvântul de ordine este , atât la mâncare cât și la băuturi alcoolice. Hidratați-vă adecvat cu apă. Cuvântul de ordine este . Sucul cu sau fără zahăr, berea sau cafeaua, deși sunt lichide, nu se încadrează la categoria . Cel mai important: dacă durerea a apărut deja, nu încercați să o cu mai multă mâncare, alcool sau remedii populare. Cuvântul de ordine este ”, spune medicul Constantin Truș.

Chirurgul atrage atenția că nimeni nu ar trebui să riște un ospăț copios în condițiile în care are pietre la fiere.

„Prevenția înseamnă să asculți mesajul corpului tău înainte ca acesta să devină un strigăt. Un control preventiv este o idee bună, în special dacă știți că aveți probleme de sănătate. Vă poate ajuta să vă bucurați de sărbători fără teama că masa de Crăciun se va termina la camera de gardă. Așa cum am mai spus, dumneavoastră nu vreți să fiți acolo, noi nu vrem să fiți acolo, nimeni nu vrea să ajungă la Urgențe așa, doar de dragul experienței. În cazul în care la controlul preventiv sunt descoperite , nu riscați și nu mergeți pe premisa că . Nu recomand nimănui să riște un ospăț cu alimente greu de digerat în aceste condiții. Credeți-mă pe cuvânt, va durea tare”, este concluzia medicului Truș.

