Când legenda prinde viață: Arheologii scot la suprafață fragmente uriașe din Farul din Alexandria

Arheologii au ridicat blocuri uriașe din Farul din Alexandria, descoperind urme ale unei intrări monumentale și permițând o reconstrucție digitașă detaliată.
Sursa: AI
Bianca Popa
10 feb. 2026, 11:02, Cultură-Media

Timp de secole, Farul din Alexandria a existat la granița dintre istorie și legendă, admirat ca una dintre cele șapte mari minuni ale lumii antice.

Recent, arheologii au ridicat 22 de blocuri uriașe de piatră din portul estic al Alexandriei, redeschizând povestea monumentului dispărut, scrie Ecoticias.

O minune ridicată de pe fundul mării

Blocurile recuperate sunt legate direct de Farul din Alexandria, cunoscut și sub numele de Pharos.

Unele dintre pietre cântăresc între 70 și 80 de tone, subliniind dimensiunea extraordinară a construcției antice.

Arheologii cred că fragmentele au fost împrăștiate în urma cutremurelor și reutilizate ulterior în fortificații de coastă.

Multe piese au rămas scufundate timp de secole în apropierea actualei Cetăți Qaitbay.

Recuperarea lor reprezintă una dintre cele mai importante intervenții fizice realizate la sit în ultimele decenii.

Iese la iveală o intrare monumentală

Printre cele mai interesante descoperiri se numără elemente arhitecturale asociate unei intrări monumentale.

Cercetătorii au identificat lintouri, praguri, suporturi de uși și plăci masive de pavare.

Una dintre structuri seamănă cu un portal de tip pilon, în stil egiptean, necunoscut anterior specialiștilor.

Descoperirea sugerează că farul îmbina ingineria greacă cu simbolismul arhitectural egiptean.

Aceasta contrazice ipotezele anterioare potrivit cărora Pharosul ar fi fost doar un turn vertical simplu.

De la ruine antice la un „geamăn” digital

Operațiunea de ridicare susține un proiect internațional numit PHAROS.

Scopul acestuia este realizarea unei reconstrucții digitale precise a farului, folosind datele obținute prin scanarea blocurilor.

Inginerii vor testa mai multe variante de asamblare pentru a stabili cum arăta structura inițială.

Proiectul implică instituții de cercetare franceze, autorități egiptene și colaboratori specializați în reconstrucție digitală.

În locul unei reconstrucții fizice, oamenii de știință urmăresc refacerea virtuală a farului, cu rigoare științifică.

O nouă eră pentru arheologia subacvatică

Fotogrammetria avansată și modelarea 3D permit studierea ruinelor complexe fără a le deteriora.

Instrumentele digitale ajută la evitarea reconstrucțiilor speculative.

Astfel, farul este reasamblat pe baza datelor măsurabile, nu a miturilor.

