Iubire furată, destin înlănțuit – ”Corsarul” aduce pasiunea și aventura pe scena Operei Naționale București

În miezul vechiului Adrianopole, unde misterul dansează cu destinul, se desfășoară o poveste de dragoste captivantă între un pirat și o sclavă.

Într-o seară magică, în lumea fermecată a vechiului Adrianopole, două suflete rătăcite se întâlnesc într-un dans plin de pasiune și obsesie. ”Corsarul”, un balet de excepție, aduce pe scena Operei Naționale București o poveste de dragoste care îmbină două lumi aparent opuse. Povestea începe în inima unei epoci îndepărtate, unde misterul și romantismul se contopesc într-o poveste atemporală. Konrad, un pirat, stăpânit de libertatea vântului și de nesfârșitele întinderi ale mărilor, se îndrăgostește iremediabil de Medora, o sclavă, înlănțuită într-o lume în care libertatea îi este interzisă. Pasiunea aprinsă și obsesia copleșitoare devin forțele care îi împing pe cei doi protagoniști într-un dans plin de grație și emoție. Fiecare pas, fiecare mișcare înfățișează lupta lor pentru dragoste și libertate în fața unui destin implacabil.

Cu decoruri fastuoase și costume care te poartă într-o epocă uitată, baletul ”Corsarul” aduce pe scena Operei Naționale București o atmosferă de poveste, unde iubirea și curajul se contopesc într-un spectacol plin de farmec și dramatism.

Regia și coregrafia: Vasily Medvedev, adaptare după Marius Petipa

Scenografia: Adriana Urmuzescu

Dirijor: Ciprian Teodorașcu

Medora: Ana Toderică – debut; Konrad: Bogdan Cănilă; Gulnara: Amyra Badro; Lankedem: Cristian Șușu – debut; Ali: Jorge Barani – debut; Birbanto: Egoitz Segura; Prietena lui Birbanto: Gabriela Durleci – debut; Said Paşa: Mircea Ioniță; Trei odalisque: Daria Kimm – debut, Andreea Ţăruș – debut, Octavia Cristea – debut; Prietenii lui Lankedem: Raul Oprea, Narcis Niculaie – debut; Prietenii lui Birbanto: Isabella Măciucă – debut, Corina Lupescu, Daichi Yamagata – debut, Horia Bucur; Solo sclave: Bianca Badea – debut, Carlotta de Mattei – debut; Solo grădină: Daria Kimm – debut, Andreea Ţăruș – debut, Octavia Cristea, Corina Lupescu

Ansamblul de Balet al Operei Naţionale Bucureşti

Maeștri de repetiții soliști: Mihaela Soare, Gabriela Popovici, Eliza Maxim, Alexandra Gavrilescu, Virgil Ciocoiu

Maeștri de repetiții ansamblu: Raluca Ciocoiu, Lăcrămioara Proca, Eliza Maxim

Cu participarea Orchestrei și a Ansamblului de Balet al Operei Naţionale Bucureşti

Joi, 12 februarie 2026, de la ora 18:30, lumina reflectoarelor va dezvălui întregul univers al ”Corsarului”, iar publicul va fi captivat de povestea de dragoste care traversează granițele și sfidează convențiile. Pregătiți-vă să fiți transportați în vechiul Adrianopole, să simțiți fiorul pasiunii și să vă lăsați purtați de valul unei povești de dragoste captivante! ”Corsarul” vă așteaptă la Opera Națională București pentru a vă oferi o experiență unică în lumea fascinantă a baletului clasic.