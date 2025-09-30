Amazon lansează camere de supraveghere 4K și funcție specială pentru animalele pierdute

Amazon a anunțat marți lansarea unor noi camere de supraveghere inteligente din gamele Ring și Blink, care aduc îmbunătățiri semnificative pentru siguranța locuinței. Printre noutăți se numără camere video 4K și o funcție inovatoare pentru găsirea animalelor de companie dispărute, toate prezentate în cadrul evenimentului dedicat tehnologiilor smart home, organizat de Amazon la New York.

„Ring va fi Ferrari-ul camerelor video 4K”, a spus Jamie Siminoff, fondatorul Ring, revenit recent la conducerea diviziei. Potrivit Bloomberg, el susține că nu toate camerele 4K oferă aceeași calitate, dar cele lansate acum de Amazon vin cu o tehnologie avansată care face diferența.

Supraveghere fără zone oarbe

Noile modele Ring acoperă o gamă variată de nevoi și includ camere de exterior, camere cu reflectoare, sonerii video și camere de interior. Printre acestea se numără Outdoor Cam Pro, Spotlight Cam Pro, Floodlight Cam Pro, Wired Doorbell Pro, Wired Doorbell Plus (cu rezoluție 2K) și Indoor Cam Plus, cu prețuri care variază între aproximativ 60 și 280 de dolari, în funcție de funcționalități și tipul camerei.

Camerele nou lansate oferă imagini foarte clare, ceea ce este esențial pentru a identifica rapid o persoană suspectă sau pentru a înțelege ce s-a întâmplat într-un incident.

Tehnologie și pentru animale pierdute

Funcția Search Party, care folosește camerele Ring dintr-o zonă pentru a găsi animale pierdute, este o altă noutate interesantă, prezentată alături de restul dispozitivelor din noua gamă. Proprietarul unui animal poate trimite o poză cu acesta, iar dacă o cameră Ring din apropiere îl „vede”, proprietarul camerei va primi o alertă și va putea contacta stăpânul animalului.

Și brandul Blink, de asemenea deținut de Amazon, a primit upgrade-uri importante. Printre noile produse se numără camera Outdoor 2K+, precum și pachetul Arc, care include două camere Mini 2K+ și un suport special ce permite surprinderea imaginilor din unghiuri diferite. Toate aceste dispozitive sunt așteptate să fie disponibile spre finalul anului.

Cum funcționează Ring și Blink

Camerele Ring și Blink sunt parte din ecosistemul de securitate smart home dezvoltat de Amazon, concepute pentru a oferi monitorizare constantă și control direct prin aplicație mobilă.

Ring este cunoscut pentru camerele sale video performante, integrate cu sonerii inteligente, proiectoare și detectoare de mișcare, iar Blink se remarcă prin camerele compacte, eficiente energetic și ușor de instalat, cu funcții avansate precum rezoluție 2K, vizualizare din mai multe unghiuri și stocare flexibilă. Ambele branduri permit controlul de la distanță, notificări în timp real și se integrează cu asistentul vocal Alexa, oferind utilizatorilor o soluție completă de supraveghere inteligentă pentru locuință.

Ce înseamnă 4K în supraveghere

Rezoluția tipică 4K este de 3840 x 2160 pixeli, ceea ce înseamnă mai multe detalii, contururi mai bine definite și o calitate generală mult superioară – foarte utilă pentru camerele de supraveghere, unde fiecare detaliu contează. Imaginile 4K sunt de aproximativ patru ori mai detaliate decât cele în format Full HD.

Odată cu nouă gamă de produse, Amazon își întărește poziția pe piața securității inteligente pentru casă și promite nu doar protecție, ci și ajutor real în viața de zi cu zi.