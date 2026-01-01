87 de deținuți politici au fost eliberați în Venezuela

Comitetul Mamelor pentru Apărarea Adevărului a emis o declarație în care raportează 87 de eliberări, potrivit Le Figaro. „În această dimineață, 1 ianuarie, mamele și rudele au raportat noi eliberări de prizonieri politici din închisoarea Tocoron (la 100 km vest de Caracas)”, a postat pe rețelele de socializare Comitetul pentru Libertatea Deținuților Politici (CLIPVE).

Eliberarea deținuților, care „ne umple de bucurie”, este totuși insuficientă. Este o libertate limitată” sub supraveghere judiciară, „și mulți alții dintre cei dragi ai noștri continuă să fie privați arbitrar de libertate”, scrie ONG-ul. „Nedreptatea continuă să afecteze sute de familii din întreaga țară. De aceea, insistăm că țara are nevoie de o amnistie generală care să acorde libertate deplină și completă tuturor celor deținuți arbitrar din motive politice ”, se arată în text.

Peste 2 000 de deținuți eliberați în săptămânile viitoare

Represiunea tulburărilor post-electorale care a urmat proclamării realegerii președintelui Nicolas Maduro a dus la 2.400 de arestări și 28 de decese, conform cifrelor oficiale. Autoritățile au anunțat eliberarea a peste 2.000 de persoane în săptămânile următoare. Până la Crăciun, autoritățile anunțaseră 99 de eliberări, în timp ce ONG-ul Foro Penal înregistrase 61. ONG-ul, care oferă reprezentare juridică multor deținuți, subliniază că eliberarea de miercuri îi include și pe doi „prizonieri politici” de la închisoarea Rodeo I, situată în statul Miranda (Caracas). Potrivit ONG-ului, în țară există aproximativ 700 de prizonieri politici.

Presiune din partea SUA

O misiune ONU a subliniat recent că represiunea s-a intensificat în ultimele luni. Aceste eliberări din timpul sărbătorilor au loc în contextul în care guvernul venezuelean se află sub o presiune intensă din partea Statelor Unite, care au desfășurat o flotilă de nave de război în Caraibe și au înăsprit sancțiunile petroliere împotriva țării, confiscând cel puțin două nave care transportau țiței venezuelean.