87 de deținuți politici au fost eliberați în Venezuela

Cel puțin 87 de persoane încarcerate după alegerile prezidențiale din Venezuela din 2024, contestate de opoziție, au fost eliberate de Anul Nou, au anunțat două ONG-uri, la o săptămână după ce autoritățile au anunțat eliberarea a 99 de persoane.
Laurentiu Marinov
01 ian. 2026, 23:41

Comitetul Mamelor pentru Apărarea Adevărului a emis o declarație în care raportează 87 de eliberări, potrivit Le Figaro. „În această dimineață, 1 ianuarie, mamele și rudele au raportat noi eliberări de prizonieri politici din închisoarea Tocoron (la 100 km vest de Caracas)”, a postat pe rețelele de socializare Comitetul pentru Libertatea Deținuților Politici (CLIPVE).

Eliberarea deținuților, care „ne umple de bucurie”, este totuși insuficientă. Este o libertate limitată” sub supraveghere judiciară, „și mulți alții dintre cei dragi ai noștri continuă să fie privați arbitrar de libertate”, scrie ONG-ul. „Nedreptatea continuă să afecteze sute de familii din întreaga țară. De aceea, insistăm că țara are nevoie de o amnistie generală care să acorde libertate deplină și completă tuturor celor deținuți arbitrar din motive politice ”, se arată în text.

Peste 2 000 de deținuți eliberați în săptămânile viitoare

Represiunea tulburărilor post-electorale care a urmat proclamării realegerii președintelui Nicolas Maduro a dus la 2.400 de arestări și 28 de decese, conform cifrelor oficiale. Autoritățile au anunțat eliberarea a peste 2.000 de persoane în săptămânile următoare. Până la Crăciun, autoritățile anunțaseră 99 de eliberări, în timp ce ONG-ul Foro Penal înregistrase 61. ONG-ul, care oferă reprezentare juridică multor deținuți, subliniază că eliberarea de miercuri îi include și pe doi „prizonieri politici” de la închisoarea Rodeo I, situată în statul Miranda (Caracas). Potrivit ONG-ului, în țară există aproximativ 700 de prizonieri politici.

Presiune din partea SUA

O misiune ONU a subliniat recent că represiunea s-a intensificat în ultimele luni. Aceste eliberări din timpul sărbătorilor au loc în contextul în care guvernul venezuelean se află sub o presiune intensă din partea Statelor Unite, care au desfășurat o flotilă de nave de război în Caraibe și au înăsprit sancțiunile petroliere împotriva țării, confiscând cel puțin două nave care transportau țiței venezuelean.

