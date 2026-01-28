Foști deținuți vor depune mărturie despre accesul la asistență juridică în centrul de detenție „Alligator Alcatraz”

Un judecător federal analizează, într-o audiere de două zile, dacă aceștia au beneficiat de acces suficient la sistemul juridic, potrivit AP.

Avocații pentru drepturi civile care îi reprezintă pe deținuți au cerut judecătoarei federale Sheri Polster Chappell, de la tribunalul districtual din Fort Myers, emiterea unei ordonanțe temporare care să garanteze că deținuții din centrul administrat de stat din Everglades au același acces la avocați ca cei aflați în centrele de detenție administrate de autoritățile federale.

Centrul din Everglades a fost construit vara trecută pe un aerodrom izolat, la inițiativa administrației guvernatorului republican Ron DeSantis.

Potrivit acțiunii în instanță, drepturile deținuților garantate de Primul Amendament al Constituției SUA sunt încălcate.

Ce acuzații aduc foștii deținuți

Aceștia susțin că avocații trebuie să își programeze vizitele cu trei zile în avans, spre deosebire de alte centre de detenție pentru imigranți, unde pot veni direct în timpul orelor de vizită, că deținuții sunt adesea transferați în alte centre după ce avocații au făcut deja o programare.

Totodată, întârzierile în programare sunt atât de mari încât unii deținuți nu reușesc să se întâlnească cu avocații înainte de termene procedurale esențiale.

„Accesul la asistență juridică la Alligator Alcatraz este mult mai restrictiv decât în alte centre de detenție pentru imigranți și încalcă cerințele stabilite de Immigration and Customs Enforcement pentru astfel de facilități”, au scris avocații pentru drepturi civile în cererea lor.

Oficialii neagă acuzațiile

Oficialii statului Florida, pârâți în proces, au negat că ar fi restricționat accesul deținuților la avocați și au susținut că protocoalele existente sunt justificate de motive de securitate și de necesitatea asigurării personalului suficient. Oficialii federali, de asemenea pârâți în dosar, au declarat că nu este vorba despre încălcarea drepturilor garantate de Primul Amendament.

„În plus, orice politică a Alligator Alcatraz privind comunicarea dintre avocați și deținuți este valabilă atât timp cât are o legătură rezonabilă cu un interes penitenciar legitim”, au transmis aceștia.

Printre cei care urmau să depună mărturie miercuri se numără Juan Lopez Vega, director adjunct al biroului regional pentru operațiuni de aplicare a legii și deportare al ICE din Miami, care a încercat fără succes să anuleze citația ce îl obliga să se prezinte în instanță.