Cât costă și cât produc deținuții din sistemul penitenciar din România? Condamnații care muncesc încasează 40% din veniturile obținute

Costul zilnic mediu aferent unei persoane private de libertate în sistemul penitenciar românesc a fost câteva zeci de lei în 2025, iar aici intră atât cheltuielile cu mâncarea, când și medicamentele și cotele care le revin din utilități, potrivit răspunsului la solicitarea Mediafax semnat în numele directorului general al ANP, șef de poliţie penitenciară Geo Bogdan Burcu, de director general adjunct al instituției, chestor de poliție penitenciară loana Mihaela Morar.

ANP gestionează 44 de unități penitenciare în toată țara, în care miercuri erau 25.420 de persoane private de libertate.

Ce sumă e alocată pentru hrană

Potrivit datelor ANP, costul zilnic mediu pe deținut, raportat la Bugetul alocat pentru bunuri și servicii și alte cheltuieli în anul 2025 a fost de 61,40 lei.

Cea mai mare sumă a mers la plata utilităților, urmată ce cea pentru bunuri și servicii, iar hrana este pe locul trei, cu aproape 9 de lei zilnic.

La un calcul ilustrativ, pentru a avea un ordin de mărime, suma este de aproximativ două ori și jumătate mai mică decât alocația minimă pentru hrana persoanelor internate în spitalele din România. Este vorba de 22 de lei pe zi, stabilită în 2022, printr-o modificare a Legii nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătății.

Astfel, costurile pentru 2025 sunt defalcate astfel:

Hrană – 8,91 lei;

Materiale pentru curățenie – 0,63 lei;

Utilități (încălzit, iluminat și forță motrică, apă canal, salubritate) -17,45 lei;

Carburanți – 0,83 lei;

Poștă, telecomunicații, radio, TV, internet – 0,15 lei;

Reparații curente – 0,96 lei;

Medicamente și materiale sanitare, dezinfectanți – 4,40 lei;

Alte cheltuieli cu bunuri și servicii – 10,94 lei;

Alte cheltuieli (cheltuieli de capital, despăgubiri civile, ajutoare sociale în natură): 17,13 lei.

Aceste sume au fost actualizate și transmise miercuri de conducerea ANP pentru 2025, la rugămintea Mediafax, în dat fiind că la momentul răspunsului inițial, din 16 ianuarie, nu era disponibilă o sumă certă privind costul zilnic/persoană private de libertate raportat la finele anului 2025.

Datele anterioare transmise vizau sumele centralizate din 2024, inclusiv cele referitoare la venituri.

Astfel se poate vedea că, de la an la an, costul zilnic pe persoană a crescut cu 1,59 de lei, de la suma de 59,81 de lei.

Hrană – 8,88 lei;

Materiale pentru curățenie – 0,61 lei;

Utilităţi (încălzit, iluminat și forță motrică, apă canal, salubritate) -16,48 lei;

Carburanţi –0,85 lei;

Poștă, telecomunicații, radio, TV, internet -0.16 1e

Reparații curente – 1,46 lei;

Medicamente şi materiale sanitare, dezinfectanți – 3,79 lei;

Alte cheltuieli cu bunuri și servicii – 10,42 lei;

Alte cheltuieli (cheltuieli de capital, despăgubiri civile, ajutoare sociale în natură) – 17,16 lei

La cât ajung costurile anual

Astfel, la nivelul ultimului an cu date centralizate, 2024, costul mediu anual/persoană privată de libertate raportat la bugetul total alocat pentru anul 2024 a fost de 21.891,68 lei.

În anul precedent, acest cost mediu anual/persoană a fost de 18.576,53 lei.

La un simplu calcul aritmetic pe baza cifrelor ANP pentru 2025, costul anual (365 de zile) pentru o persoană ar fi de 22.411 de lei, respectiv cu 519,32 de lei mai mare.

Ilustrativ, dacă înmulțim suma cu numărul de deținuți la zi, care variază zilnic, ar reieși un cheltuieli anuale de la buget pentru deținuți de aproape 570 de milioane de lei.

Ce venituri are ANP din prestări de servicii

ANP a detaliat la solicitarea Mediafax și cât a câștigat din contracte de prestări servicii, alte surse de venituri proprii și cât revine deținuților, în medie, pe persoană/an.

Astfel, conform cifrelor centralizate la finele lunii decembrie 2024, sistemul penitenciar avea:

Venituri din prestări de servicii – 99.586.568,35 lei

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie – 490.050,15 lei;

Alte venituri – 7.901.548,90 lei.

Încasările din chirii se virează în integralitate la bugetul de stat, iar veniturile obținute și prin munca deținuților se împart cu aceștia, potrivit dispozițiilor art. 87, alin (1) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal.

Mai concret, aceste veniturile prevăzute la art. 86 se încasează de către administrația penitenciarului în care se află persoana condamnată şi se repartizează după cum urmează:

40% din venit revine persoanei condamnate, care poate folosi pe durata executării pedepsei privative de libertate 90% din acesta, iar 10% se consemnează pe numele său, la Trezoreria Statului, urmând să fie încasat în momentul punerii în libertate;

60% din venit revine administrației penitenciarului, constituind venituri proprii care se încasează, se contabilizează şi se utilizează potrivit dispoziţiilor legale privind finanțele publice.

„Referitor la sumele de bani cuvenite deținuților, menţionăm că, în conformitate cu prevederile art. 9, alin (3) din Instrucţiunile privind organizarea muncii persoanelor private de libertate, aprobate prin Decizia directorului general al ANP nr. 500165/2017, cu modificările şi completările ulterioare, contractele de prestări servicii se negociază în condiţii cât mai avantajoase pentru administrația locului de deținere, iar în conţinutul acestora se stabilesc, în funcţie de volumul lucrărilor: necesarul de persoane private de libertate, programul de lucru, tariful pe unitatea de timp sau pe produs. Tariful orar negociat nu poate fi sub nivelul celui aferent salariului minim brut pe economie”, a transmis conducerea ANP.

Potrivit raportului anual al ANP, în anul 2024, din efectivul mediu de 24.343 de persoane private de libertate, au fost repartizate la muncă 6.319 persoane, în creștere comparativ cu anul 2023, când au fost implicate în activități lucrative 6.032 de persoane.

Ponderea de 40% din venituri din prestări de servicii din 2024 care ar reveni deținuților ar fi astfel de aproximativ 39,83 milioane de lei.

Astfel, la un simplu calcul, fiecare din persoanele repartizate la muncă a câștigat în medie 6.304 lei pe an, adică aproximativ 525 de lei pe lună.

Datele oficiale ale ANP arată că cei mai productivi deținuți au fost cei de la Timișoara, respectiv 19,10% din totalul veniturilor înregistrate din activități remunerate desfășurate de către deținuți, a fost realizat de Penitenciarul Timișoara (17,04 milioane de lei), această unitate reușind să se detașeze cu mult față de celelalte unități penitenciare. Pe locul doi este Penitenciarul Arad, cu 8,42 milioane de lei, iar pe ultimul loc, cel de la Mioveni cu 2,58 de milioane de lei.