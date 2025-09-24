Brazilia va investi un miliard de dolari în fondul global pentru păduri. Lula da Silva: „Brazilia va conduce prin exemplu”

Anunțul făcute de președintele brazilian, Lula da Silva marchează primul angajament financiar pentru fondul TFFF. „Brazilia va conduce prin exemplu. Invit toți partenerii să facă contribuții la fel de ambițioase pentru ca TFFF să devină operațional la COP30”, a declarat președintele brazilian, marți, în cadrul unui eveniment desfășurat sub egida ONU.

Fondul TFFF vizează să devină un mecanism de finanțare de 125 de miliarde de dolari, combinând contribuții guvernamentale și din sectorul privat, și va acorda subvenții anuale țărilor în funcție de câtă pădure tropicală mai este intactă pe teritoriul lor, potrivit Reuters.

Anunțul făcut de Lula a fost salutat de oficiali străini. Razan Khalifa Al Mubarak, trimisul special pentru natură al Emiratelor Arabe Unite, a declarat că inițiativa condusă de Brazilia plasează țările în curs de dezvoltare în prim-planul discuțiilor privind finanțarea climatică.

De asemenea, reprezentanți din Norvegia, China, Regatul Unit, Franța, Germania și Singapore și-au arătat disponibilitatea de a sprijini fondul.