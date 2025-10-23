Președintele Braziliei, Lula da Silva, anunță că va candida pentru un al patrulea mandat

Anunțul lui Lula a venit în timpul unei conferințe de presă comune cu președintele indonezian Prabowo Subianto, în cadrul vizitei sale de stat la Jakarta.

Președintele brazilian a afirmat: „Voi avea 80 de ani, dar am aceeași energie ca la 30. Voi candida pentru un al patrulea mandat în Brazilia”.

Lula a câștigat deja trei alegeri prezidențiale, în 2002, 2006 și 2022. Conform Constituției braziliene, un președinte poate avea doar două mandate consecutive.

Momentan, actualul șef de stat nu are un contracandidat, principalul său rival fiind fostul președinte, Jair Bolsonaro, condamnat recent la 27 de ani de detenție pentru tentativă de lovitură de stat.