Doi morți într-o razie a poliției în Rio de Janeiro

Aceste două operațiuni au avut aceeași țintă: Comando Vermelho (Comandoul Roșu), una dintre cele mai puternice facțiuni de trafic de droguri din țară, ce își au cartierul general, în special în favelele, cartiere sărace și dens populate din marile orașe braziliene, potrivit Le Figaro.

„Este vorba despre combaterea Comando Vermelho (…), care profită de expansiunea sa teritorială pentru a comite o serie întreagă de infracțiuni”, a declarat șeful poliției civile din Rio, Felipe Curi, citat într-un comunicat.

Poliția a arestat opt infractori

Miercuri, poliția a intrat în Vila Kennedy, o favelă din vestul orașului, în zori, pentru a „destructura” un grup legat de această favelă și specializat în furtul de mașini, a explicat poliția militară a statului Rio de Janeiro într-un comunicat transmis AFP. „Până în prezent, opt infractori au fost arestați, iar alți doi au fost neutralizați”, a declarat poliția.

În ciuda criticilor vehemente din partea apărătorilor drepturilor omului, această operațiune s-a bucurat de un nivel ridicat de opinie favorabilă în Brazilia.