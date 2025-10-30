Prima pagină » Știri externe » Operațiune în forță a poliției in favelele din Rio: Brazilia „nu poate accepta” criminalitatea organizată, spune președintele Lula

Operațiune în forță a poliției in favelele din Rio: Brazilia „nu poate accepta” criminalitatea organizată, spune președintele Lula

Președintele brazilian Luiz Inácio Lula da Silva a declarat joi că Brazilia nu poate „accepta” criminalitatea organizată, subliniind totodată necesitatea de a nu pune în pericol polițiștii și civilii, după o operațiune care s-a soldat cu 119 morți, la Rio de Janeiro.
Petre Apostol
30 oct. 2025, 06:49, Știri externe

„Nu putem accepta ca criminalitatea organizată să continue să distrugă familii, să oprească vecinii și să răspândească drogurile și violența în orașe”, a scris Lula joi pe platforma X.

„Avem nevoie de un efort coordonat care să lovească în inima traficului de droguri fără a pune în pericol polițiștii, copiii și familiile nevinovate”, a adăugat el.

Miercuri, poliția braziliană a desfășurat o operațiune masivă împotriva grupării de traficanți de droguri Red Command în favelele din nordul Rio de Janeiro, vizând liderii și reducerea expansiunii teritoriale a grupării. Operațiunea a implicat aproximativ 2.500 de polițiști și soldați, care au acționat cu elicoptere, vehicule blindate și patrule la sol. Raidul a dus la moartea a 115 suspecți și 4 polițiști, fiind cea mai sângeroasă acțiune de acest tip din istoria recentă a orașului.

Acțiunea a fost extrem de criticată pentru forța excesivă folosită, cu rapoarte privind cadavre mutilate, răni prin împușcare sau înjunghiere și posibile manipulări ale dovezilor.