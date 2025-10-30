Operațiune în forță a poliției in favelele din Rio: Brazilia „nu poate accepta” criminalitatea organizată, spune președintele Lula

„Nu putem accepta ca criminalitatea organizată să continue să distrugă familii, să oprească vecinii și să răspândească drogurile și violența în orașe”, a scris Lula joi pe platforma X.

„Avem nevoie de un efort coordonat care să lovească în inima traficului de droguri fără a pune în pericol polițiștii, copiii și familiile nevinovate”, a adăugat el.

Miercuri, poliția braziliană a desfășurat o operațiune masivă împotriva grupării de traficanți de droguri Red Command în favelele din nordul Rio de Janeiro, vizând liderii și reducerea expansiunii teritoriale a grupării. Operațiunea a implicat aproximativ 2.500 de polițiști și soldați, care au acționat cu elicoptere, vehicule blindate și patrule la sol. Raidul a dus la moartea a 115 suspecți și 4 polițiști, fiind cea mai sângeroasă acțiune de acest tip din istoria recentă a orașului.

Acțiunea a fost extrem de criticată pentru forța excesivă folosită, cu rapoarte privind cadavre mutilate, răni prin împușcare sau înjunghiere și posibile manipulări ale dovezilor.