Raidurile poliției din Rio s-au soldat cu cel puțin 132 de persoane ucise. ONU cere o anchetă de urgență

Raidul s-a desfășurat în comunitățile Alemão și Penha și este considerat cea mai sângeroasă operațiune a poliției împotriva traficanților de droguri din istoria Braziliei.

Poliția de stat a declarat că raidurile, vizând o grupare majoră de traficanți de droguri, au fost planificate de peste două luni.

Autoritățile au anunțat că operațiune a implicat peste 2.500 de membrii ai forțelor de ordine.

Joi, președintele Lula da Silava a notat pe X: „Nu putem accepta ca criminalitatea organizată să continue să distrugă familii, să oprească vecinii și să răspândească drogurile și violența în orașe. Avem nevoie de un efort coordonat care să lovească în inima traficului de droguri fără a pune în pericol polițiștii, copiii și familiile nevinovate”.