Brazilia devine prima țară care investește în fondul forestier global de 125 miliarde dolari

Trei persoane care au cunoștință despre aceste planuri au declarat pentru Reuters că președintele Luiz Inacio Lula da Silva intenționează să anunțe investiția marți la ONU în New York, într-o mișcare care vizează deblocarea mai multor contribuții atât din partea economiilor bogate, cât și a celor în curs de dezvoltare, care au fost în dezacord cu privire la finanțarea politicii climatice globale.

Guvernul brazilian consideră că TFFF are potențialul de a fi principalul său rezultat la summitul climatic al ONU cunoscut sub numele de COP30, pe care îl va găzdui în noiembrie în orașul amazonian Belem.

Reuters nu a putut confirma suma pe care guvernul brazilian intenționează să o investească, dar două surse guvernamentale au declarat sub anonimat că va fi o sumă „considerabilă”, menită să stabilească un punct de referință pentru alte țări.

Ministrul chinez al finanțelor, Lan Foan, i-a spus omologului său brazilian, Fernando Haddad, în iulie, că țara sa va face una dintre primele contribuții la fond, fără a dezvălui suma, a anunțat Reuters la momentul respectiv.

O investiție din partea Chinei ar semnala o schimbare importantă în finanțarea climatică, care s-a bazat până acum pe finanțarea din partea țărilor bogate, cele mai responsabile pentru încălzirea globală.

Semnale inițiale de sprijin din partea altor țări

TFFF a primit, de asemenea, semnale inițiale de sprijin din partea unor țări precum Regatul Unit, Franța, Germania, Norvegia, Singapore și Emiratele Arabe Unite, potrivit persoanelor implicate în negocieri.

Decidenții politici își imaginează TFFF ca un fond de 125 de miliarde de dolari care combină contribuții suverane și din sectorul privat, gestionat ca o dotare care plătește țărilor indemnizații anuale în funcție de cât din pădurile lor tropicale rămân în picioare.

Pentru a atinge acest obiectiv ambițios, Brazilia are nevoie ca guvernele și marile organizații filantropice să contribuie cu primii 25 de miliarde de dolari, care ar putea atrage apoi încă 100 de miliarde de dolari de la investitori privați, conform estimărilor preliminare.

Diplomații din țările care au manifestat interesul de a investi au declarat Braziliei în ultimele luni că contribuția sa inițială ar ajuta la alinierea propriilor anunțuri, au spus cele trei surse.

Detaliile privind valoarea și calendarul investiției Braziliei sunt încă în discuții finale între Ministerul Finanțelor și Lula, care va călători duminică la New York. Decizia de a investi în fond a fost deja luată, au declarat sursele.