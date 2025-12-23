Prima pagină » Economic » Platforma WorkinRomania.gov.ro devine punct unic pentru angajarea lucrătorilor străini

Platforma WorkinRomania.gov.ro devine punct unic pentru angajarea lucrătorilor străini

Guvernul României a lansat în transparență decizională un proiect de ordonanță de urgență care prevede operaționalizarea platformei oficiale WorkinRomania.gov.ro, concepută ca punct unic de interacțiune între angajatori, agențiile de plasare a forței de muncă și autoritățile statului, în vederea digitalizării și simplificării proceselor de angajare a lucrătorilor străini pe piața muncii din România.
Platforma WorkinRomania.gov.ro devine punct unic pentru angajarea lucrătorilor străini
Sursă foto: Alexandra Pandrea / MediafaxFoto
Gabriel Pecheanu
23 dec. 2025, 13:34, Economic

Guvernul României a lansat în procedură de transparență decizională proiectul Ordonanței de urgență privind înregistrarea și obligațiile angajatorilor care recrutează lucrători străini, autorizarea și funcționarea agențiilor de plasare a forței de muncă din afara UE, precum și modificarea și completarea unor acte normative conexe. Documentul este însoțit de Nota de fundamentare și este disponibil pe site-ul Cancelariei Prim-ministrului.

Inițiativa legislativă vine în contextul deficitului accentuat de forță de muncă din mai multe sectoare ale economiei românești și urmărește, totodată, întărirea mecanismelor de protecție a lucrătorilor străini, prevenirea exploatării prin muncă și combaterea migrației ilegale.

Principalele noutăți propuse

Proiectul introduce un cadru legal unitar, modern și digitalizat, care include:

  • digitalizarea completă a proceselor de angajare a lucrătorilor străini, prin operaționalizarea platformei oficiale WorkinRomania.gov.ro, ca punct unic de interacțiune între angajatori, agenții de plasare și autorități;

  • introducerea cererii unice, pentru simplificarea procedurilor administrative;

  • înregistrarea obligatorie a angajatorilor care doresc să angajeze cetățeni din state terțe într-un registru oficial;

  • reglementarea clară a activității agențiilor de plasare, printr-un sistem de autorizare bazat pe criterii de eligibilitate, reputație profesională și capacitate financiară;

  • crearea Listei ocupațiilor deficitare, aprobată prin hotărâre de Guvern și actualizată periodic;

  • diferențierea vizelor de muncă în funcție de tipul de lucrător;

  • alinierea legislației naționale la standardele europene și internaționale privind migrația, drepturile lucrătorilor și combaterea traficului de persoane.

Autoritățile subliniază că măsurile propuse urmăresc un echilibru între nevoile angajatorilor, buna funcționare a pieței muncii și protecția lucrătorilor străini.

Consultare publică

Guvernul invită angajatorii, agențiile de plasare, organizațiile sindicale și patronale, ONG-urile și societatea civilă să transmită observații și propuneri în cadrul consultării publice, desfășurate conform Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională.

Proiectul de act normativ și Nota de fundamentare pot fi consultate pe site-ul Cancelariei Prim-ministrului, iar contribuțiile pot fi transmise pe durata perioadei de consultare stabilite legal.

Recomandarea video