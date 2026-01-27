Bolojan: Guvernul va alege între asumarea răspunderii și OUG pentru reforma administrației

Ilie Bolojan a explicat, la RFI România, că până la finalul acestei săptămâni se va lua o decizie cu privire la modul în care cele două proiecte de legi vor fi trecute prin Parlament.

„Există posibilitatea angajării răspunderei sau adoptarea prin ordonanță de urgență și vom închide acest lucru până la finalul acestei săptămâni, în așa fel încât în cel mai scurt timp posibil să putem demara procedura de promovare a acestor legi. Ele sunt importante în ceea ce privește pregătirea bugetului pe anul acesta, în așa fel încât efectele lor să poată fi coantificate în buget, având în vedere că ne propunem să reducem ținta de deficit la o valoare care este peste 6%, 6,2-6,3% din PIB, un angajament pe care țara noastră și l-a luat în anii trecuți”, a precizat premierul.

Reducerea costurilor cu dobânzile

Acesta a arătat că urmărește o traiectorie prin care să reducă costurile pe care România le plătește cu dobânzile, astfel încât banii economiei să se ducă către direcțiile de dezvoltare ale țării.

„Adoptarea prin ordonanță de urgență, dacă este posibilă, face ca legislația să apară într-un timp foarte scurt, sigur existând riscul modificării ulterioare în Parlament, partea de angajarea răspunderii evite riscul modificării ulterioare, dar este o procedură care poate să dureze 2-3 săptămâni, inclusiv o posibilă contestație la Curtea Constituțională, și vedem ce se întâmplă cu legislația legată de pensiile magistraților, unde, datorită amânărilor consecutive pe care Curtea Constituțională le-a decis, riscăm, din păcate, să pierdem cele peste 200 de milioane de euro care reprezintă jalonul din PNRR în banii pe care i-avem reținuți pentru neîndeplinirea acestei măsuri de reformă a pensiilor magistraților”, spune Bolojan.

Două proiecte de lege distincte

Premierul a mai precizat că, după o analiză pe această temă, va fi adoptată formula care face cea mai rapidă promulgare a celor două pachete de lege. Totodată, acesta a explicat că vor fi susținute două proiecte de legi distincte.

„În așa fel încât să avem și partea de reduceri de cheltele în administrație, dar să avem și pachetul de măsuri economice care, după apariția acestui proiect de lege, urmează să fie pus în practică printr-o serie de hotărâri de guvern care ar urma să stabilească exact regulile și condițiile pe care companiile trebuie să le respecte pentru a beneficia de aceste formule de sprijină”, a declarat Bolojan.

În cazul în care se va merge pe varianta ordonanței de urgență, va exista o ordonanță pentru reforma administrației și alta pentru măsurile de relansare economică, iar dacă se va alege angajarea răspunderii, aceasta se va face tot pe două proiecte distincte, reprezentând două asumări separate.