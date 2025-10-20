Amazon își restabilește serviciile cloud după o pană majoră care a afectat guverne şi alte platforme

Potrivit unui comunicat al companiei, problema a fost cauzată de un defect la un gateway regional de pe coasta de est a SUA, iar unele servicii ar putea răspunde mai lent sau genera erori în timpul procesului de recuperare. Reclamațiile utilizatorilor au început să crească după ora 9:30, conform datelor Downdetector.

Companii afectate, inclusiv Robinhood și Coinbase, au declarat că serviciile lor au revenit la normal. Alte organizații, precum firma de AI Perplexity și autoritatea fiscală britanică HMRC, au confirmat că problemele tehnice au fost rezolvate.

Serviciile proprii Amazon, precum Alexa și sistemul de securitate Ring, au înregistrat de asemenea o scădere a reclamațiilor utilizatorilor după anunțul de remediere.