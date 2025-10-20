O mare companie anunță că va închide zeci de restaurante din Marea Britanie

Pizza Hut va închide 68 de restaurante în Marea Britanie deoarece compania care le administrează intră în administrare, anunță Sky News. DLC London Pie, firma care din spatele restaurantelor Pizza Hut în Marea Britanie, a numit luni administratori, conform procedurilor britanice

Compania nu a precizat câți angajați ar putea fi afectați de închideri.

Decizia a fost comunicată la mai puțin de un an după ce compania a cumpărat restaurantele lanțului aflat în insolvență.

Totuși, o salvare ar putea veni de la o altă mare companie. Tot luni, gigantul american din industria ospitalității Yum! Brands, care deține afacerea globală Pizza Hut, a anunțat că a ajuns la un acord privind preluarea a 64 de restaurante britanice. Dacă înțelegerea va fi dusă la bun sfârșit, 1.277 de angajați își vor păstra locul de muncă.