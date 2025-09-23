Gigantul Amazon analizat de o instanță federală: Ar fi păcălit clienții să se înscrie pe Prime

Comisia Federală pentru Comerț a dat în judecată Amazon în instanța districtuală americană din Seattle în urmă cu doi ani și a invocat încălcări ale legislației timp de peste un deceniu, inclusiv ale Legii privind restabilirea încrederii cumpărătorilor online, o lege din 2010 concepută pentru a se asigura că oamenii știu pentru ce sunt taxați online.

Selecția juriului a început luni, urmând declarațiile de deschidere.

Prime oferă abonaților avantaje care includ livrare mai rapidă, streaming video și reduceri la Whole Foods pentru o taxă de 139 de dolari anual sau 14,99 de dolari pe lună.

Este o parte cheie – și în creștere – a afacerii Amazon, cu peste 200 de milioane de membri. În cel mai recent raport trimestrial, compania a raportat în iulie venituri nete de peste 12 miliarde de dolari pentru serviciile de abonament, ceea ce reprezintă o creștere de 12% față de aceeași perioadă a anului trecut. Această cifră include taxele anuale și lunare asociate cu abonamentele Prime, precum și alte servicii de abonament, cum ar fi platformele sale de muzică și cărți electronice.