Moscova acuză Polonia că alimentează „criza ucraineană” după incidentul cu drone

Potrivit Sky News, Ministerul de Externe al Rusiei a reacţionat miercuri la acuzaţiile privind dronele care ar fi traversat graniţa cu Polonia, catalogând informaţiile drept „mituri” şi acuzând autorităţile poloneze că folosesc incidentul pentru a alimenta tensiunile din regiune.

„Aceste declaraţii ale Varşoviei nu fac decât să escaladeze criza ucraineană”, se arată în comunicatul diplomaţiei ruse.

Totodată, Moscova a precizat că este deschisă unor eventuale discuţii bilaterale cu Polonia pe tema incidentului.

Anterior, Ministerul rus al Apărării a transmis că „nu au fost planificate lovituri asupra unor ţinte aflate pe teritoriul Poloniei” şi a subliniat că dronele utilizate în atacurile recente din Ucraina au o rază maximă de acţiune de 700 de kilometri.