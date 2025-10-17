Explozii în Donețk și Soci, în urma unor atacuri cu drone

Mai multe explozii au fost auzite în timpul nopții în Donețk, oraș aflat sub ocupație rusă, precum și în Soci, stațiune de pe litoralul Mării Negre, potrivit relatărilor oficiale și imaginilor difuzate online.

Primarul din Soci, Andrei Proșunin, a declarat că sistemele de apărare aeriană au fost activate și că orașul a fost ținta unui atac cu vehicule aeriene fără pilot, potrivit Kyiv Independent.

„Apărarea aeriană este în acțiune. Se respinge un atac cu drone,” a transmis acesta.

În Donețk, o depozitare de muniție a forțelor ruse ar fi fost lovită, provocând incendii și explozii secundare în oraș.

Informațiile nu au fost încă confirmate de autoritățile ucrainene, iar publicația Kyiv Independent precizează că nu a putut verifica independent amploarea pagubelor.

Soci se află pe coasta Mării Negre, la aproximativ 310 kilometri de granița cu Ucraina și la peste 530 de kilometri de linia frontului din apropierea localității Orikhiv, în regiunea Zaporijjia.