Atac cu drone rusești asupra Kievului: Explozii puternice, șapte răniți și clădiri civile avariate

Explozii puternice au zguduit capitala Ucrainei miercuri noaptea, în urma unui atac cu drone lansat de armata rusă asupra Kievului. Cel puțin șapte persoane au fost rănite, iar clădiri rezidențiale și o grădiniță au fost avariate în cartierul Podil.
Gabriel Pecheanu
23 oct. 2025, 09:10, Știri externe

Primele explozii au fost raportate în jurul orei 23:00, ora locală, de jurnaliștii Kyiv Independent aflați la fața locului. Atacul survine imediat după un val de lovituri masive cu rachete și drone asupra infrastructurii energetice din Ucraina, care a provocat moartea a șase persoane și rănirea a cel puțin 44 marți noaptea.

„Este o zonă rezidențială liniștită… Nu există obiective militare în zonă; oamenii locuiesc aici”, a declarat un locuitor al cartierului Podil, Paul Niland, pentru Kyiv Independent.

Conform relatărilor de la fața locului, acoperișul unei clădiri rezidențiale a fost lovit direct, iar geamurile altor imobile au fost sparte.

„Dacă vreți să vorbiți despre campania de denazificare a lui Putin, acesta tocmai a vizat o sinagogă”, a adăugat Niland, referindu-se ironic la retorica oficială a Kremlinului.

Primarul Kievului, Vitali Klitschko, a confirmat că cinci dintre răniți sunt internați în spital, iar alți doi primesc tratament ambulatoriu. Potrivit șefului Administrației Militare a orașului, Tymur Tkachenko, o grădiniță a fost lovită în atac, iar cinci autovehicule au fost grav avariate.

Autoritățile de la Kiev acuză Rusia de intensificarea atacurilor deliberate asupra zonelor civile.