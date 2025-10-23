Atac cu drone rusești asupra Kievului: Explozii puternice, șapte răniți și clădiri civile avariate

Primele explozii au fost raportate în jurul orei 23:00, ora locală, de jurnaliștii Kyiv Independent aflați la fața locului. Atacul survine imediat după un val de lovituri masive cu rachete și drone asupra infrastructurii energetice din Ucraina, care a provocat moartea a șase persoane și rănirea a cel puțin 44 marți noaptea.

„Este o zonă rezidențială liniștită… Nu există obiective militare în zonă; oamenii locuiesc aici”, a declarat un locuitor al cartierului Podil, Paul Niland, pentru Kyiv Independent.

Conform relatărilor de la fața locului, acoperișul unei clădiri rezidențiale a fost lovit direct, iar geamurile altor imobile au fost sparte.

„Dacă vreți să vorbiți despre campania de denazificare a lui Putin, acesta tocmai a vizat o sinagogă”, a adăugat Niland, referindu-se ironic la retorica oficială a Kremlinului.

Primarul Kievului, Vitali Klitschko, a confirmat că cinci dintre răniți sunt internați în spital, iar alți doi primesc tratament ambulatoriu. Potrivit șefului Administrației Militare a orașului, Tymur Tkachenko, o grădiniță a fost lovită în atac, iar cinci autovehicule au fost grav avariate.

Autoritățile de la Kiev acuză Rusia de intensificarea atacurilor deliberate asupra zonelor civile.