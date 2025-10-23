Explozie uriașă la rafinăria rusească din Riazan. Posibil atac cu drone ucrainene

Un incendiu puternic a izbucnit la rafinăria de petrol din Riazan, la sud-est de Moscova, în urma unui presupus atac cu drone, potrivit relatărilor locuitorilor și canalelor locale de Telegram.

Rafinăria, una dintre principalele surse de combustibil pentru regiunea centrală a Rusiei, a fost scena unor explozii puternice în cursul nopții de miercuri spre joi.

Canalul rusesc Astra a raportat că drumurile de acces spre rafinărie au fost blocate, iar în zonă s-a instituit o prezență masivă a forțelor de securitate.

Ministerul rus al Apărării a declarat că a doborât 14 drone ucrainene deasupra regiunii Riazan, iar guvernatorul local, Pavel Malkov, a afirmat că incendiul ar fi fost provocat de resturile unor drone distruse.

Nu a precizat însă în mod explicit că este vorba despre rafinărie.

Rafinăria din Riazan a fost ținta mai multor atacuri similare de la începutul anului 2025, în contextul intensificării loviturilor ucrainene asupra infrastructurii energetice ruse, potrivit Kyiv Independent.

Instalația are un rol esențial în aprovizionarea cu combustibil a regiunii centrale și a armatei ruse.

Atacul de la Riazan ar fi făcut parte dintr-un val amplu de lovituri cu drone, care a vizat peste 10 regiuni din Rusia.