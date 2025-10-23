Doi jurnalişti ucraineni au fost ucişi într-un atac cu dronă rusească la Kramatorsk

Doi jurnalişti ucraineni de la Freedom TV au fost ucişi, iar un al treilea a fost rănit, în urma unui atac cu dronă rusească asupra oraşului Kramatorsk, din regiunea Doneţk, a anunţat guvernatorul regional Vadym Filashkin.

Potrivit autorităţilor, jurnaliştii Olena Hramova şi Yevhen Karmazin se aflau într-un vehicul de serviciu în momentul în care au fost loviţi de o dronă kamikaze de tip Lancet.

Postul Freedom TV a confirmat ulterior decesul celor doi şi a precizat că un alt coleg, corespondentul special Oleksandr Kolychev, a fost rănit şi transportat la spital.

Echipa de presă se afla în zonă pentru a realiza un reportaj despre situaţia de pe linia frontului.

Atacul a distrus complet vehiculul în care se aflau cei trei, potrivit Kyiv Independent.

Moartea Olenei Hramova şi a lui Yevhen Karmazin reprezintă o nouă pierdere pentru presa ucraineană, care continuă să lucreze în condiţii extrem de periculoase în regiunile aflate sub foc rusesc.

Redacţia Freedom TV din Kiev a fost deja ţinta a două atacuri cu rachete ruseşti în cursul acestui an.

Cel puţin 133 de jurnalişti au fost ucişi de la începutul invaziei ruse, iar peste 840 de infracţiuni împotriva reprezentanţilor mass-media şi instituţiilor de presă au fost documentate.