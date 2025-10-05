Cel puțin 5 persoane au fost ucise într-un atac rusesc de amploare asupra Ucrainei

Patru persoane, inclusiv un adolescent de 15 ani, au murit într-un atac combinat cu dronă și rachetă asupra orașului Lviv, potrivit oficialilor regionali și serviciului de urgență al Ucrainei. Orașul istoric din vestul țării este adesea văzut ca un refugiu față de luptele și distrugerile din est. Cel puțin șase alte persoane au fost rănite, conform unui comunicat al forțelor de poliție ucrainene.

Atacul a lăsat două districte fără curent electric și a perturbat transportul public timp de câteva ore duminică dimineața, a relatat primarul Andriy Sadovyi. El a adăugat că un complex comercial de la periferia orașului Lviv a luat foc în urma atacului.

O persoană a fost rănită și în regiunea Ivano-Frankivsk, la sud de Lviv, potrivit șefei regionale, Svitlana Onyshchuk.

În orașul Zaporijia, din sudul țării, un atac aerian a ucis o femeie și a rănit alte nouă persoane, inclusiv o fată de 16 ani, a raportat șeful regional Ivan Fedorov. El a spus că Rusia a atacat cu drone și bombe aeriene ghidate.

Fedorov a declarat că atacul a distrus clădiri rezidențiale și a lăsat aproximativ 73.000 de gospodării din Zaporijia și zonele înconjurătoare fără curent electric.

Zelenski a lansat un nou apel către partenerii din Occident pentru sprijin

Șase persoane, inclusiv un copil, au fost rănite și în Sloviansk, un oraș cheie din regiunea Donețk din estul țării, care rămâne sub control ucrainean, după ce o bombă aeriană ghidată de Rusia a lovit un bloc de apartamente, au declarat duminică procurorii regionali. Aceștia au spus că atacurile aeriene rusești de sâmbătă seara au avariat mai multe clădiri rezidențiale din Sloviansk, precum și mașini, magazine și o cafenea.

Zelenski a reiterat, duminică, apelul său către partenerii occidentali ai Kievului să ajute Ucraina pentru a combate „terorismul aerian” al Rusiei.

„Astăzi, rușii au vizat din nou infrastructura noastră, tot ceea ce asigură oamenilor o viață normală. Avem nevoie de mai multă protecție, de o implementare rapidă a tuturor acordurilor de apărare, în special în ceea ce privește apărarea aeriană, pentru a face ca această teroare aeriană să fie inutilă”, a declarat el într-o postare pe Telegram.