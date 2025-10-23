Fenechiu: Grindeanu încearcă să-l călărească pe premier, pentru că „deh, PSD trebuie să conducă”. Este o ieșire pur electorală

Șeful Guvernului trebuie să plece acasă, dacă va propune un nou proiect privind pensiile magistraţilor, fără un dialog cu judecătorii și procurorii şi fără să ţină cont de observaţiile preşedintelui Nicuşor Dan, a afirmat liderul social-democrat.

Senatorul PNL Daniel Fenechiu îl critică pe Sorin Grindeanu

„Mi se pare o ieșire pur electorală. Sorin Grindeanu în momentul de față este pe ultima sută de metri în fața Congresului PSD și încă este singurul candidat, dorește să demonstreze pesediștilor că este tătucul partidului, omul care stabilește nu doar linia partidului, ci și linia României, este omul care încearcă să-l călărească și pe primul-ministru, pentru că deh, PSD trebuie să conducă și da, este într-o retorică pur electorală”, adaugă Fenechiu.

Liderul senatorilor PNL atrage atenția că „pe lângă faptul că proiectul a fost adoptat în coaliție, o asemenea abordare este o abordare neprincipială, necolegială și care nu face bine României”.

Bolojan are susținerea PNL

Daniel Fenechiu spune că „nu mor caii când vor câinii. Ilie Bolojan merge mai departe și are susținerea Partidului Național Liberal”.

Șeful Guvernului trebuie să plece acasă, dacă va propune un nou proiect privind pensiile magistraţilor, fără un dialog cu judecătorii și procurorii şi fără să ţină cont de observaţiile preşedintelui Nicuşor Dan, declară liderul social-democrat. PSD a părăsit ultima ședință a coaliției, nemulțumit că premierul Bolojan a respins ideea înființării unei comisii care să se ocupe de legea pensiilor speciale pentru magistrați. Sorin Grindeanu propune ca legea pensiilor magistraților să fie refăcută de la zero.