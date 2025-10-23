De ce nu îi găsește Guvernul înlocuitor fostului vicepremier Dragoș Anastasiu

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, spune că, fiind vorba de un vicepremier apolitic, cu atribute speciale și care trebuie să facă legătura între societatea civilă, mediul de afaceri și guvern, procesul de găsire nu este atât de facil.

Întrebată joi despre durata interimatului și despre existența unei liste scurte de candidați, Dogioiu a asigurat că publicul va fi informat „în momentul în care va exista un înlocuitor”, fără a oferi un termen concret.

Purtătoarea de cuvânt a explicat că postul de vicepremier apolitic are caracteristici speciale care complică procesul de selecție.

„Este o poziție care presupune niște atribute mai speciale ale persoanei în cauză. Pentru că este un vicepremier apolitic, așa cum era domnul Atanasiu, nu este o funcție de vicepremier a niciunui partid și care trebuie să facă și o legătură între societatea civilă, mediul de afaceri și guvern. Fiind vorba de o persoană cu atribute mai speciale, sigur că procesul de găsire nu este atât de facil”, a declarat Ioana Dogioiu.

Aceasta a invocat precedente de interimate care au durat luni de zile: „Vă reamintesc că am avut un interimat al domnului Emil Boc în funcția de premier al României care a durat din septembrie până prin februarie, dacă nu mă înșel. Recent, interimatul domnului Cătălin Predoiu a depășit cu câteva zile perioada de 45 de zile după demisia premierului Ciolacu”.

„Sigur, este de preferat să fie scurt, dar în momentul în care va fi găsit un înlocuitor, un nou vicepremier și va fi ales de către premier, vă vom anunța”, a adăugat aceasta.

Fostul vicepremier Dragoș Anastasiu a demisionat în iulie, după scandalul mitei pe care ar fi dat-o reprezentanților ANAF timp de opt ani. În august, premierul Ilie Bolojan a fost desemnat de Nicușor Dan și viceprim-ministru interimar, în locul lui Dragoș Anastasiu.