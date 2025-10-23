Nicușor Dan asigură că vor crește calitatea și eficiența serviciilor medicale 

„Prin noile reglementări, medicii de familie vor putea deschide mai ușor puncte de lucru în localități mici, pacienții cu boli grave (HIV/SIDA, tuberculoză, cancer) vor beneficia de servicii spitalicești decontate integral în regim de spitalizare de zi”, a scris Nicușor Dan pe Facebook.

Totodată, legea consolidează autonomia medicilor în ceea ce privește deciziile profesionale și „întărește responsabilitatea managerială în spitale, inclusiv prin introducerea unor indicatori clari de performanță”.

„Aplicarea acestei legi va crește calitatea și eficiența serviciilor pentru că reforma înseamnă corectitudine, transparență sporită în folosirea fondurilor publice, obiectivul final fiind un act medical mai bun pentru fiecare cetățean”.

O altă lege din pachetul asumat de Guvern pe care președintele a promulgat-o vizează guvernanța corporativă a întreprinderilor publice. „Legea plafonează diurne, sporuri, indemnizații și alte beneficii în companiile de stat. Astfel, practicile abuzive din domeniul public care au generat inechități și câștiguri excesive și nejustificate vor fi stopate”, conchide Dan.