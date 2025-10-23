„De unde mai găsim bani pentru Ucraina?”. Nicușor Dan spune că subiectul va fi abordat azi la Bruxelles

„În momentul acesta discutăm de un plan de acțiune cu care Comisia a venit, pe care doar l-a schițat la Copenhaga acum trei săptămâni”, a spus șeful statului.

„După aceea urmează o discuție pe Ucraina, e o discuție despre cum se pot folosi, de unde mai găsim bani pentru Ucraina și e o discuție pe fondurile înghețate ale Rusiei, în ce măsură ele pot garanta niște împrumuturi care să meargă către Ucraina, pentru a nu mai afecta bugetul european și bugetul statelor membre”, a explicat Nicușor Dan.

În ceea ce privește competitivitatea, Nicușor Dan a arătat că statele membre discută despre reducerea birocrației pentru mediul de afaceri și adaptarea politicilor economice la noile condiții de piață.

Președintele României a adăugat că sprijinul pentru Republica Moldova și avansarea procesului de aderare la Uniunea Europeană sunt priorități pentru România în cadrul reuniunii liderilor europeni.