„De unde mai găsim bani pentru Ucraina?”. Nicușor Dan spune că subiectul va fi abordat azi la Bruxelles

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat joi, înaintea reuniunii Consiliului European de la Bruxelles, că liderii Uniunii Europene vor aborda mai multe teme strategice, de la securitate și sprijinul pentru Ucraina, până la competitivitate și obiectivele climatice.
Iulian Moşneagu
23 oct. 2025, 11:29, Politic

„În momentul acesta discutăm de un plan de acțiune cu care Comisia a venit, pe care doar l-a schițat la Copenhaga acum trei săptămâni”, a spus șeful statului.

„După aceea urmează o discuție pe Ucraina, e o discuție despre cum se pot folosi, de unde mai găsim bani pentru Ucraina și e o discuție pe fondurile înghețate ale Rusiei, în ce măsură ele pot garanta niște împrumuturi care să meargă către Ucraina, pentru a nu mai afecta bugetul european și bugetul statelor membre”, a explicat Nicușor Dan.

În ceea ce privește competitivitatea, Nicușor Dan a arătat că statele membre discută despre reducerea birocrației pentru mediul de afaceri și adaptarea politicilor economice la noile condiții de piață.

Președintele României a adăugat că sprijinul pentru Republica Moldova și avansarea procesului de aderare la Uniunea Europeană sunt priorități pentru România în cadrul reuniunii liderilor europeni.