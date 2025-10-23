Serbia: Împușcături și incendiu într-o tabără din Belgrad care găzduia susținători ai președintelui

Incendiul a izbucnit miercuri dimineață la corturile din fața clădirii parlamentului sârb, care au fost instalate în martie ca un aparent scut uman împotriva protestelor antiguvernamentale care au zguduit Serbia timp de luni de zile.

Poliția a declarat că a arestat un bărbat de 70 de ani care a tras focuri de armă către unul dintre corturi, provocând incendiul.

Bărbatul este acuzat de tentativă de omor, punere în pericol a siguranței publice și deținere ilegală de arme, a declarat poliția.

Vucic a descris incidentul ca fiind un „atac terorist îngrozitor”, declarând într-o conferință de presă că bărbatul „a folosit arma de foc cu scopul de a provoca pericol public și cu un motiv politic indubitabil”.

Ministrul sănătății, Zlatibor Loncar, a declarat că o persoană a suferit răni grave după ce a fost împușcată de un „om care gândește diferit”. El nu a dat mai multe detalii.

Incidentul are loc înaintea mitingului din 1 noiembrie, care marchează prima aniversare a prăbușirii acoperișului unei gări, care a declanșat proteste masive conduse de tineri împotriva regimului autoritar al lui Vucic.

Mitingul este planificat în Novi Sad, unde prăbușirea acoperișului din 1 noiembrie 2024 a ucis 16 persoane și a fost atribuită neglijenței alimentate de corupție în proiectele de construcții.