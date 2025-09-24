Împușcături într-un centru de detenție pentru migranți din Texas. Un mort și doi răniți

„Potrivit primelor elemente ale anchetei, un suspect a tras asupra unei clădiri publice dintr-o altă clădire. Două persoane rănite prin împușcare au fost transportate la spital. O victimă a murit la fața locului. Suspectul este mort”, a transmis poliția din Dallas pe X.

„Detaliile sunt încă neclare, dar putem confirma că au existat mai multe persoane rănite și ucise. Atacatorul s-a sinucis prin împușcare”, a scris la rândul său pe X ministra Securității Interne a SUA, Kristi Noem.

Autorul ar putea fi un atacator izolat, a declarat directorul interimar al poliției pentru imigrație, Todd Lyons.

„Informațiile preliminare indică faptul că este vorba despre un lunetist”, a spus el la CNN. Atacatorul, un bărbat alb, era poziționat pe un acoperiș cu o pușcă, au declarat surse din poliție pentru postul local Fox4, precizând că acesta s-a sinucis la sosirea agenților de poliție.