Polițiștii germani au împușcat din greșeală un soldat în timpul unui exercițiu militar

Conform DW, un incident neobișnuit a avut loc miercuri seară în orașul Erding, landul Bavaria, unde un polițist german a împușcat un soldat al Bundeswehr în timpul unui exercițiu militar.

Potrivit autorităților, o neînțelegere între trupele participante la exercițiu și echipajele de poliție chemate de localnici a dus la deschiderea focului.

Reprezentanții comandamentului operațional al Bundeswehr au declarat că poliția a fost alertată de cetățeni care au raportat un bărbat înarmat în zona sud-estică a orașului.

La fața locului au intervenit mai multe echipaje, inclusiv un elicopter.

Cotidianul Bild scrie că, în confuzia creată, militarii au tras cu muniție de exercițiu asupra polițiștilor, crezând că fac parte din scenariul exercițiului.

Polițiștii au răspuns cu foc real, rănind un soldat.

Militarul a fost transportat la spital, unde a fost tratat pentru răni ușoare și externat ulterior, au precizat surse din Bundeswehr și poliția locală.

Exercițiul, denumit Marshal Power, implică aproximativ 500 de polițiști militari și sute de membri ai serviciilor de urgență și are loc în mai multe orașe bavareze, în cadrul unui scenariu care simulează un atac asupra unui stat membru NATO.