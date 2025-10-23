Curtea Supremă a Israelului amână audierea privind accesul presei internaţionale în Fâşia Gaza

Curtea Supremă a Israelului a decis joi să amâne audierea unei petiţii depuse de Asociaţia Presei Străine (FPA), care solicită acces independent pentru jurnaliştii internaţionali în Fâşia Gaza, potrivit Al Jazeera.

De la izbucnirea războiului dintre Israel şi Hamas, în octombrie 2023, autorităţile israeliene au blocat accesul direct al presei străine în enclava palestiniană, permiţând doar vizite limitate şi controlate strict de armata israeliană.

În timpul audierii, reprezentantul Procurorului de Stat a recunoscut că „situaţia s-a schimbat” şi a cerut un termen suplimentar de 30 de zile pentru a reevalua circumstanţele.

Instanţa nu a stabilit o nouă dată pentru continuarea procesului.

Înaintea şedinţei, Nicolas Rouget, membru al consiliului FPA, a declarat că accesul liber al presei este esenţial: „Avem dreptul să informăm publicul, oamenii din întreaga lume, cetăţenii israelieni şi populaţia palestiniană. Simţim că trebuie să fim solidari cu colegii noştri palestinieni din Gaza, care au fost singurii ce au reuşit să relateze despre acest conflict în ultimii doi ani.”

FPA, care reprezintă organizaţiile media internaţionale active în Israel şi teritoriile palestiniene ocupate, susţine că restricţiile impuse de autorităţi limitează sever transparenţa şi dreptul publicului la informare în timpul războiului.