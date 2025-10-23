Nicușor Dan: Obiectivul este începerea procesului formal de aderare a Republicii Moldova la UE

Președintele României, Nicușor Dan, a afirmat joi, la Bruxelles, înaintea participării la lucrările Consiliului European, că unul dintre subiectele esențiale pentru România este aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană.

„Un subiect foarte important pentru România este procesul de aderare al Moldovei la Uniunea Europeană, alături de Ucraina. Discuțiile de astăzi vor fi despre cum putem folosi acești ani pentru a accelera accederea Moldovei”, a spus șeful statului.

Întrebat de jurnaliști care va fi mesajul pentru Chișinău, Nicușor Dan a explicat că discuțiile vizează „începerea procesului formal de aderare, prin deschiderea capitolelor de negociere”. „Asta este discuția, dar și ambiția noastră. Cum se poate face asta din punct de vedere tehnic vom vedea astăzi”, a adăugat președintele.

Reuniunea Consiliului European are pe agendă extinderea Uniunii, sprijinul pentru Ucraina și Republica Moldova, precum și viitorul buget european.